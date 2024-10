Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Els teus esforços per millorar la teva vida estan, finalment, donant resultats. I això només és l'impuls que has necessitat, ja que algunes persones posen la teva autoconfiança una mica en evidència. Però no deixis que altres destrueixin la teva visió de la felicitat. Continua caminant cap a la teva meta i no dubtis quan els petits obstacles apareguin per tot arreu.

Taure

Les persones que et trobis avui et podrien beneficiar més endavant. Avui tens una visió especialment penetrant, així que assegura't de prendre nota de totes les coses interessants que observis. El que descobreixis avui, juntament amb la gent que coneguis, es pot combinar d'una manera poderosa en alguna data futura.

Bessons

Aquest és un temps de nous començaments. Ja en siguis conscient o no, estàs més que preparat/da per assumir nous reptes. T'has permès ser complaent sobre la teva carrera. Tens la possibilitat de fer un pas important, així que per què no fer-ho? L'únic que cal és una mica d'esforç per part teva. Descobreix quina seria la teva feina ideal i després persegueix-la.

Cranc

El romanç és avui a l'aire. És el moment perfecte per veure's el millor possible i convidar aquesta persona especial a sopar. Fins i tot si ja ets feliçment casat/da, per què no aprofites l'ambient propici i planifiques una data especial amb la teva parella? Fins i tot les parelles que porten casades molt de temps tenen dret al romanç de tant en tant!

Lleó

Avui anheles una mica d'estil. Les sabates còmodes i la roba pràctica són deixats de banda a favor de les sabates de moda i les teles luxoses. La teva passió i sentit del romanç estan al capdamunt, per la qual cosa també podries aprofitar-te'n tot el possible. Pots esperar collir un guany enorme com a resultat dels esforços addicionals que has estat dedicant a la teva aparença.

Verge

No és només la reialesa la que arriba a viure feliç per sempre més als contes de fades. Tu tens aquest dret també. Les condicions estan donades per atraure una persona especial a la teva vida. No hi ha necessitat de recórrer a "experts" consells per atraure la teva ànima bessona. Són les teves pròpies qualitats úniques les que atrauran la persona adequada.

Balança

Si bé és possible que sentis la temptació de posar-te un parell de guants de boxa i resoldre'l a cops amb la família, intenta posar-te guants de cuina al seu lloc. Cuinar o fer altres tasques domèstiques us ajudarà a deixar de pensar en els vostres problemes familiars. Si no ets del tipus domèstic, canvia la manyopla per unes ulleres de lectura i endinsa't a la feina.

Escorpí

Tens ganes de pujar-te a un avió i sortir del país. Sembla que aquesta és l´única manera d´alliberar-te de la muntanya d´obligacions professionals i socials que se t´estan acumulant. Com pots tenir l'esperança d'assistir-hi totes o fins i tot a la meitat? Has pensat que no cal? Envia a una altra persona al teu lloc o simplement respon que no ho pots fer.

Sagitari

Finalment, tots els teus esforços són reconeguts. Això no vol dir que ara pots seure i dormir-te als llorers, tot al contrari! Ara és el moment de posar les idees originals a prova. Però aquesta vegada tens el suport dels de dalt. No et posis de nervis, simplement fes el que havies planejat fer tot el temps.

Capricornio

Tens una naturalesa meravellosa i afectuosa. Els que t'envolten tenen un gran benefici gràcies a la teva ànima solidària. De la mateixa manera que tens receptivitat a les necessitats dels altres, també has de ser conscient de les teves pròpies necessitats. Tu també mereixes rebre el fruit de la teva amabilitat. No dubtis a adreçar-te als altres a buscar ajuda si cal.

Aquari

En cas que escriguis o facis alguna cosa artística avui, semblarà provenir d'una font fora de tu mateix/a. És aquesta la musa divina de què has sentit parlar als altres? Possiblement, o potser només és el teu propi talent natural que per fi destaca.

Peixos

Deixa aquest llibre i surt de casa. Ja has estat tot sol prou temps, és hora de començar a interactuar amb altres persones. A més de divertir-te molt, és molt probable que tinguis algunes trobades que resultaran beneficioses a llarg termini.