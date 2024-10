La pitavola del Comapedrosa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ACTIVITATS

LA PITAVOLA

El parc natural del Comapedrosa commemora la data de la creació amb aquest esdeveniment anual que té lloc a Arinsal, principal porta d’entrada al parc. L’esdeveniment vol arribar a tots els amants de la muntanya. Hora: de 10 a 20 h. Casc Antic. Arinsal. La Massana.

LLETRES

‘FAVELES DE LUXE’

Presentació del llibre Faveles de Luxe. Amb fotografies de Kim Manresa. Debat posteior amb la presència dels estudiants d’arquitectura Dídac Torra, Ariadna Cebollero i Joan Nieto. Hora: 19 h. Biblioteca d’Ordino. Ordino.

CURSOS I TALLERS

‘CURS HOPONO’OPONO’

Perfecciona la tècnica de sanació hawaiana, gestió de l’energia, connexió amb l’univers i millora la tècnica de visualització i canalització. Amb Ros Saltó. Hora: de 9 a 13 i de 15 a 20 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘TOUR DE TARDOR DO TERRA A ANDORRA’

Et convidem a acompanyar-nos en aquest esdeveniment, on t’explicarem els beneficis dels olis essencials i les millors maneres d’utilitzar-los. T’expliquem com introduir els olis essencials en el teu dia a dia per millorar la teva salut i benestar d’una manera proactiva. Hora: 10 h. Anyós Park. La Massana.

‘LUX! FEM UNA VARETA MÀGICA’

Al taller familiar LUX!, els infants a partir de 6 anys aprendran els secrets de l’electricitat d’una manera divertida i creativa. Construirem varetes lluminoses i descobrirem com funciona un circuit elèctric. Hora: 16 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

MÚSICA

CONCERT D’ORGUE AMB ECKHARD MANZ

Festival internacional ORGUE&nd. Passió per Bach i el present. Ponts sonors a través dels segles. Hora: 21.30 h. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.

VISITA I CONCERT DE DAURA

Visita guiada a les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella i concert a càrrec del duet Daura en el marc del 2n cicle de tardor organitzat amb l’ONCA. Hora: 11.30 h. Espai Columna. Andorra la Vella.