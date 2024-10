Medicina a alta mar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Doctor Odyssey promet ser una de les estrenes més esperades de Disney+ per a la recta final de l’any. La sèrie, dirigida per Ryan Murphy –conegut per la seva capacitat de barrejar gèneres i explorar temes complexos en títols com Glee i American Horror Story–, arribarà a la plataforma de streaming el 28 de novembre.

La trama gira al voltant de Max (interpretat per Joshua Jackson), un metge que s’uneix a la tripulació d’un creuer de luxe anomenat Odyssey. En aquest entorn, el protagonista no només afronta la complexitat de tractar emergències mèdiques inusuals en alta mar, sinó també la de gestionar les dinàmiques personals que sorgeixen entre els passatgers i la tripulació.

El desenvolupament de la sèrie posa un èmfasi especial en les relacions humanes, destacant el vincle que es crea entre Max i Avery Morgan, una membre de l’equip d’infermeria, interpretada per Phillipa Soo. En el tràiler s’anticipa que la relació entre ells tindrà un gran impacte en la narrativa, amb moments carregats de tensió i drama. A més dels conflictes emocionals, la sèrie no defuig d’abordar problemes mèdics complexos i situacions d’emergència que mantindran l’espectador en suspens.

El repartiment de la sèrie també compta amb la participació de Sean Teale i Don Johnson, fet que afegeix una interessant barreja de talent veterà i emergent. La producció és a càrrec de 20th Television en col·laboració amb Ryan Murphy Television.

Als EUA, Doctor Odyssey ja s’emet des de setembre en el prime time d’ABC, posicionant-se com un dels grans llançaments de la temporada. La sèrie ha tingut molt bona acollida tant per part de l’audiència com de la crítica, que ha destacat l’habilitat de Murphy per crear situacions dramàtiques i girs argumentals.