Aries

Quan es tracta de millores per a la llar, hi ha alguna cosa a dir sobre la gratificació immediata. Avui podries trobar-te havent de fer algunes compres necessàries. Pensa amb compte sobre el que realment millorarà la teva llar a llarg termini. Les modes van i vénen, i després poden venir tasques costoses. Seria millor que només compressis els elements que coincideixin amb el teu veritable estil.

Taure

Realment no has de demostrar res a ningú. Potser sentis que estàs sota una mica de pressió per fer una gran quantitat de treball. No obstant això, alguns projectes, especialment aquells que requereixen creativitat, senzillament no poden ser precipitats. Trobaràs que si et prens el teu temps i permets que la teva musa faci la seva màgia, es produirà una mica de veritable mèrit al final.

Bessons

Tens tants talents i una gamma tan àmplia de possibilitats que de vegades és difícil que sàpigues cap on dirigir els teus esforços. Avui, no cometis el teu habitual error de tractar de fer-ho tot. Fins i tot tu tens limitacions! Estaries millor si fes un pas enrere per prioritzar la teva enorme llista de coses per fer.

Cranc

Sembla que estàs llest per a un canvi important a la teva vida. Però vés amb compte amb no fer el canvi només pel fet de canviar. Pensa amb compte sobre el que realment vols fer. Una mica d'introspecció pot revelar simplement que els canvis que busques són menors i no grans. Simplement pots començar a dedicar-te a la teva salut una mica més.

Lleó

Tens una ment aguda, i sempre absorbeixes nous bits d'informació. És sorprenent la quantitat dinformació que aconsegueixes retenir. Avui, però, fins i tot el teu privilegiat cervell pot ser posat a prova més enllà dels seus límits. A la feina, és possible que la quantitat d'informació que cal classificar t'aclapari. A casa, hi pot haver llibres i revistes apilades que tens ànsies per llegir.

Verge

Aneu amb compte amb no fer gaires coses avui. Les teves intencions són certament bones i la teva motivació pura, però fins i tot tu tens la limitació que el dia només té 24 hores. Selecciona i tria amb cura els teus compromisos d'avui per assegurar-te que realment puguis fer el que dius que faràs. Seràs més eficaç i obtindràs més satisfacció si dediques les teves energies a només unes quantes causes.

Balança

No acceptis qualsevol cosa pel seu valor facial, sobretot si es tracta de diners. És probable que un amic o un col·lega se t'acosti amb un acord que és massa bo per deixar-lo passar. No us deixeu atrapar per la promesa de riqueses ràpides. Qualsevol acord que se't presenti com a "massa bo per ser veritat" sol ser-ho. Gaudeix de la informació i revisa-la en un moment posterior.

Escorpí

Pots trobar-te que la informació d'avui t'aclapara. Cap al migdia, tant la bústia de veu com el teu correu electrònic podrien estar plens. Sembla que tothom necessita un tros de tu avui. No tractis daconseguir tot el que la gent espera de tu avui perquè simplement no és possible. En comptes, pren les teves pròpies decisions sobre allò que és important i allò que no ho és.

Sagitari

Tot i que potser has de treballar avui, encara has de tractar de prendre't les coses amb tranquil·litat. No esteu en disposició d'afrontar la vostra càrrega de treball amb el vostre vigor habitual. Assegureu-vos d'esmorzar i dinar sa, el vostre cos pot estar rebel·lant-se contra algunes indulgències recents. La sopa i les amanides són recomanables per dinar juntament amb un munt d'aigua.

Capricornio

No es pot forçar la creativitat. Ni tan sols tu. Per molt que vulguis produir alguna cosa fantàstica en aquest mateix instant, trobaràs que els simples mortals com nosaltres necessitem l'ajuda d'una musa creativa. I per desgràcia, la musa és un ésser voluble. No es pot simplement espetar els dits i esperar que aparegui.

Aquari

Potser la combinació d'obligacions professionals i socials t'aclapara una mica. Si esteu organitzant una festa, procureu aconseguir una mica d'ajuda extra. Encarrega part del sopar si és possible, o almenys contracta algú per ajudar amb els plats. Ja és força difícil entretenir i mantenir els clients contents. No tractis de ser un superheroi.

Peixos

Avui podries estar sentint el vaivé dels desitjos interns davant de les demandes externes. Per molt que vulguis quedar-te al llit avui, cobrint-te en llençols, el món està reclamant la teva atenció. El telèfon sona sense parar i el teu correu electrònic s'omple tan aviat com el buides. Només per ara, desitjaries que tothom desaparegués.