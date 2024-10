El Macondo de Netflix

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix estrenarà l’11 de desembre la primera part de l’esperada adaptació de Cien años de soledad, un dels projectes més rellevants de la plataforma per a aquest any. Laura Mora i Álex García López són els encarregats de dirigir aquesta versió audiovisual –la pimera que es du a terme– de la cèlebre novel·la de Gabriel García Márquez, un projecte que s’ha filmat íntegrament a Colòmbia, en llocs com La Guajira, Magdalena o Tolima. La producció compta amb el vistiplau de la família de l’autor, la qual cosa assegura el respecte per l’obra.

La sèrie té dues parts de vuit episodis cadascuna i busca recrear l’univers màgic de Macondo i la saga de la família Buendía, abordant temes com la bogeria, la guerra, els amors impossibles i les malediccions familiars. L’adaptació és ambiciosa en el seu enfocament, ja que utilitza quatre versions de Macondo per representar el pas del temps i permet així la recreació del realisme màgic de la novel·la.

L’equip de producció inclou talents destacats com els directors de fotografia Paulo Pérez i María Sarasvati, o el disseny de producció a càrrec d’Eugenio Caballero, conegut per El laberinto del fauno i Roma. L’elenc és íntegrament colombià, amb noms com Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Susana Morales o Ella Becerra.

El projecte ha generat gran expectació, no només per la popularitat de la novel·la, sinó també per l’ambició de reflectir la riquesa cultural de Colòmbia i la complexitat de la narrativa de García Márquez a través del llenguatge cinematogràfic.

A més, cal recordar que l’autor va ser sempre molt reticent a portar Cien años de soledad al cinema o a la televisió, i que va rebutjar nombroses propostes en aquest sentit. No obstant això, després de la seva mort el 2014, la família va replantejar-s’ho posant com a condició que l’adaptació fos en espanyol i que respectés l’esperit de la història.