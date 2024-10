Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Avui estàs expandint els teus horitzons. Tu i un amic podrien planejar unes vacances que t'emocionin de debò. Podria implicar un viatge amb avió, potser a través de l'oceà. El viatge és principalment de plaer, però probablement tingui a veure amb un lloc on sempre has tingut interès a anar i que tens ànsies per veure, així que també és un viatge educatiu.

Taure

Algunes bones notícies sobre la teva carrera poden arribar a les teves orelles a través de rumors. Podria ser un augment de sou o podrien ser nous beneficis, nous plans de participació en guanys o qualsevol cosa que pot implicar inversions o diners i que vagi més enllà d'un simple xec de salari.

Bessons

Una possible nova i emocionant relació amorosa podria esclatar a la teva vida avui. Aquesta podria ser el tipus d'atracció instantània que provoca nervis i que fa que et bulli la sang. Independentment de si decideixes perseguir aquesta atracció o no, és clar que depèn de la teva situació, però sigui el que sigui que decideixis, és molt probable que gaudeixis avui sentint l'emoció.

Cranc

Avui, t'hauries de sentir especialment enèrgic/a i entusiasta. Per tant, aquest és un gran dia per començar una nova empresa que potser tingui a veure amb casa, o gairebé qualsevol tipus de millora vital. Se't podria presentar més d'una oportunitat. Una podria implicar activitats creatives i una altra podria ser més mundana. Sense cap dubte, si decideixes prendre totes dues o només una, t'ocuparàs per un temps. Treballa dur!

Lleó

Els plans per a una festa o reunió d'alguna mena podrien necessitar molt del teu temps i energia. Pots tenir un munt de cartes per escriure, trucades telefòniques de fer o altres comunicacions de les quals tenir cura, però és probable que això demostrarà ser una gran excusa per posar-te en contacte amb els teus amics.

Verge

Encara que pot ser que et despertis avui sentint-te una mica febril, a mesura que avanci el dia, tornaràs a ser la mateixa persona de sempre. Has de posar un gran esforç a la feina, les tasques mundanes en particular i les tasques que preferiries no fer. Treu-te'ls del mig i després passa a projectes que t'interessin i puguin disparar la teva ambició i motivació. Treballa dur al matí i gaudeix de la resta del dia.

Balança

Aquest és un gran dia per començar qualsevol projecte que tingui a veure amb escriure, actuar o parlar. Les teves energies creatives han de fluir lliurement i abundantment avui i has de gaudir de l'emoció de noves idees que segueixin apareixent al teu cap. Una sèrie de converses estimulants amb amics propers han de mantenir la teva energia en ebullició. Prepara't per passar molt de temps al telèfon o potser a la interlocutòria per reunir-te amb els amics. Gaudeix del teu dia!

Escorpí

Si encara no et dediques als béns arrels, la jardineria o la decoració d'interiors avui és possible que descobreixis el teu talent en un o tots aquests camps i decideixis anar-hi. És possible que ho tinguis en compte com una possible font futura d'ingressos, i per tant podries considerar tractar d'aconseguir un cert entrenament formal en aquest camp.

Sagitari

Avui gaudeixes de molta energia i un gran entusiasme per la vida. És possible que vulguis ajuntar-te amb alguns dels teus amics, fins i tot podries improvisar una reunió. Les bones notícies i la conversa estimulant han de mantenir la teva ment ocupada durant molt de temps. En algun moment voldràs cremar part d'aquesta energia física amb una caminada enèrgica o d'un altre tipus d'entrenament. Gaudeix del teu dia.

Capricornio

Una oportunitat per fer una mica de diners extra pot aparèixer avui a través d'algú que coneixes una mica, potser d'un esdeveniment social al qual una vegada tots dos van assistir. Potser no tens una familiaritat total amb el tipus de treball en qüestió, però avui la teva ment és tan aguda que és probable que ho entenguis ràpidament.

Aquari

Un esdeveniment social o reunió de grup poden encendre el teu entusiasme sobre nous objectius. Aquestes metes poden tenir a veure amb donar-te una oportunitat de fer servir els teus talents creatius a més de gaudir de la companyia i camaraderia dels altres membres del grup.

Peixos

Avui, pots començar a treballar en un projecte que has volgut fer des de fa molt de temps. Pot estar relacionat amb la teva carrera o ser personal, però de qualsevol manera has d'avançar en la direcció que vulguis anar-hi. L'únic inconvenient és que pots criticar massa la teva obra. Tracta de tenir objectivitat i veure la teva pròpia feina amb tanta justícia com veuries la feina d'altres persones.