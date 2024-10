Un film de rècord

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Casa en flames, dirigida per Dani de la Orden, arribarà a Netflix el 23 d’octubre, després d’haver aconseguit un èxit rotund als cinemes. Des de la seva estrena el 28 de juny passat, el film s’ha convertit en el més taquiller de la història del cine en català, i supera així Pa negre d’Agustí Villaronga. Fins al setembre, Casa en flames ja havia recaptat més de 2,6 milions d’euros, i a Catalunya ja és la cinta en català més vista dels darrers deu anys, amb més de 270.000 espectadors.

Es tracta d’una comèdia dramàtica que retrata una reunió familiar en una casa de la Costa Brava, on la protagonista (Emma Vilarasau), una mare emocionada per reunir-se amb els éssers estimats, es troba amb un panorama ple de tensions. Després de molts anys divorciada, els seus fills se n’han anat allunyant, i l’exmarit ha iniciat una nova relació. Aquest context serveix com a punt de partida per explorar els desafiaments de les relacions familiars, el distanciament emocional i els canvis que es produeixen amb el pas del temps.

Una de les claus del seu èxit ha estat el boca-orella. A diferència de pel·lícules com Alcarràs, que va rebre una promoció mediàtica massiva després de guanyar l’Os d’Or a Berlín, Casa en flames ha estat impulsada principalment pel suport dels primers espectadors i les seves recomanacions en xarxes socials i plataformes com FilmAffinity. Aquest efecte ha fet que la pel·lícula es mantingués amb força a la cartellera durant setmanes.

La crítica ha destacat el guió d’Eduard Sola i la direcció de Dani de la Orden com a elements essencials per a l’èxit del film, a més de les excel·lents actuacions del repartiment, que inclou figures reconegudes com la mateixa Vilarasau, Clara Segura, Enric Auquer o Alberto San Juan.