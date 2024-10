Torna el misteri

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Filmin estrena demà la novena i última temporada d’una de les seves sèries més emblemàtiques, Inside No. 9. Aquesta ficció britànica, creada per Steve Pemberton i Reece Shearsmith, ha captivat l’audiència des del seu debut el 2014 gràcies a una combinació única de suspens, humor negre, constants girs argumentals i finals sorprenents. Aquesta temporada final consta de sis episodis que, com ha passat sempre en aquesta producció, són autoconclusius i independents entre si.

En aquest sentit, cada capítol d’Inside No. 9 és una petita obra mestra d’originalitat, situant-se en cada entrega en escenaris completament diferents i amb personatges nous. Els creadors són coneguts per la seva capacitat de barrejar diversos gèneres, i de crear atmosferes intenses que van des del misteri i el terror fins a la comèdia més absurda. Tot això amb una narrativa que sol culminar en desenllaços inesperats que fan pensar i remouen l’audiència.

Un dels aspectes que han definit Inside No. 9 al llarg dels anys és el seu ús intel·ligent de l’humor negre. Els episodis aborden temes sovint foscos o tabú, com la mort, la traïció o la venjança, però sempre amb un toc de sàtira que provoca la rialla fins i tot en els moments més incòmodes. Aquest tipus d’humor es complementa amb una forta crítica social, sovint retratant els comportaments absurds o hipòcrites de la societat moderna.

Des del seu començament, Inside No. 9 s’ha convertit en una sèrie de culte, guanyant premis com el BAFTA a la millor comèdia el 2016. Pemberton i Shearsmith, que ja havien col·laborat en altres projectes d’èxit com The League of Gentlemen, han aconseguit amb aquesta producció consolidar-se com a referents en l’àmbit de la ficció televisiva britànica.