Aries

Emocions sinceres relacionades a una parella propera a tu seran desafiades per aquest instint guerrer que tens al teu interior. El volum ha pujat i les persones es podran violentar al menor insult. Aneu amb compte en com utilitzeu les vostres paraules. Podries acabar ferint sense intenció algú. La configuració astral indica que hi ha molta emoció a l'aire.

Taure

Hi haurà molt enuig dins teu i no sabràs exactament per què. Els pensaments i sentiments del teu inconscient brollaran dins teu en aquest moment i tindran un efecte profund en les teves emocions conscients. Assegureu-vos de mantenir-vos fort i no alliberar el vostre enuig sobre qui no correspon. Enfronta les teves pròpies qüestions abans que elles mateixes s'expressin com a energia negativa cap als altres.

Bessons

Avui és un gran dia per plantar les llavors del futur – literalment i també figurativament. Planta unes boniques floretes a la finestra de la cuina. Alhora que les ajudes a créixer, assegura't que també estàs enfocant la teva atenció en el teu creixement interior. L'aspecte en joc et demana que et concentris en el teu sentit més profund i més ocult de l'ésser on t'aferres als teus secrets i somnis.

Cranc

L'energia astral t'està convidant a fer un nou compromís amb la teva vida professional o privada. De fet, l'alineació planetària està establint un nou to afectiu. Se t'està demanant que analitzis la teva posició afectiva, i que facis un pla per al futur que involucri el teu desig per la satisfacció creativa a la teva feina.

Lleó

Avui la configuració planetària et podria ajudar a establir algunes metes personals clares. Si hi ha alguna cosa que t'agradaria millorar a la teva vida, un poder planetari extra t'ajudarà a aixecar els teus ànims. Podries motivar-te per començar un pla d´entrenament físic. O potser decidiràs millorar la teva alimentació. És bo desafiar-se un mateix amb una cosa veritable. Si vols abandonar la cigarreta o perdre pes, serà més fàcil fer-ho ara.

Verge

L'actual alineació astral us està demanant que elimineu els vostres traumes per donar lloc a noves i positives energies. Aquest esdeveniment astral et permetrà concentrar-te en les teves relacions i en la manera com t'ajuntes amb els altres. Les relacions més íntimes seran una peça important d'aquest intent. Hi ha una gran intensitat afectiva el dia que no es pot ignorar, sense importar quant tractis.

Balança

De vegades no us agrada prendre decisions ja que podeu veure tots els possibles resultats. Però ara mateix hauries de tenir claredat per una meta que és important per a tu. L'energia astral en joc us ajudarà a ajuntar confiança. No dubtis a posar en moviment els canvis necessaris. Et sentiràs bé si prens una postura ferma i et concentres clarament a les teves metes.

Escorpí

Hi ha una gran intensitat afectiva en aquest dia i és un resultat de la poderosa alineació celestial. Aquest esdeveniment planetari t'insta que consideris enfocar de tornada la teva atenció al teu espai per a la comunicació i en la manera com comparteixes els pensaments amb altres. Els teus somnis són molt vívids, per tant presta atenció als missatges que t'arriben durant la nit.

Sagitari

El teu punt feble és a la teva família, i descobriràs que qualsevol amenaça relacionada amb aquesta àrea de la teva vida serà resposta amb molt enuig i passió de la teva part. Saltaràs ràpidament en defensa de la teva persona i dels propers a tu. La configuració celestial definirà avui l'escenari perquè la fúria sigui alliberada. Intenta mantenir la màxima calma possible.

Capricornio

Tens un impuls dinàmic cap a la teva carrera en aquest moment, i possiblement no et rendeixis a la teva lluita per aconseguir l'èxit. Les teves emocions estaran totes barrejades i mouran les coses en un dia com avui. Una agressió inesperada entrarà en escena sense cap raó aparent. Fes el possible per no barallar-te amb ningú malgrat l'energia que hi ha a l'aire.

Aquari

Avui enfoca les coses de manera filosòfica. Descobriràs que trobaràs les respostes més fàcilment del que et pensaves. Intenta no endurir les coses més del que és necessari. Els altres trobaran ràpidament les falles o iniciaran una baralla. No baixis més de nivell. L'energia celestial recalfarà l'atmosfera i portarà l'aigua a bullir.

Peixos

Una energia forta i dinàmica cap a una cosa que et mobilitzarà espiritualment es posarà en acció amb molta emoció inconscient que sortirà del profund del teu ésser. El teu cicle emocional mensual s'està acostant al tancament, i tu consolidaràs les teves lliçons de les darreres quatre setmanes. L'aspecte d'aquest dia serà suggerir que hi ha molta quantitat de tensió involucrada en aquest procés.