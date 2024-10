Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Renova el teu compromís amb els teus amics, i amb les persones que comparteixes algun tipus de llaç a escala intel·lectual. L?esdeveniment astral d?avui estableix un nou to afectiu. L'energia en joc et demana que paris molta atenció als teus somnis, i que facis cas als missatges que porten amb si. Tracta de buscar una llar afectiva per a tu dins un grup.

Taure

Avui tens l'oportunitat de desfer-te de la càrrega afectiva del passat. Decideix el que vols convidar a la teva vida, a les teves relacions ia casa teva, i fes-li un lloc! Per a tu, l'energia astral d'avui et demana que et concentris a l'entorn on vius, i et suggereix que renovis el teu compromís amb la família en general.

Bessons

La teva necessitat de solitud ha augmentat tremendament. Fins i tot potser ho has interpretat com un tipus de depressió lleu; no ho és. Tens motius per satisfer aquesta necessitat de qualsevol manera que puguis. L'energia astral en joc, però, fa que aquests sentiments siguin gairebé paradoxals. Almenys t'obriràs més a parlar sobre el teu anhel de solitud amb altres persones.

Cranc

Un canvi d'aspecte benvingut ajudarà als problemes tant en el pla laboral com en la teva vida privada. Avui, a mesura que els cossos planetaris ingressen a una nova configuració, les paraules i els fets seran més gentils i curosos. El teu esperit revolucionari no serà menys violent, però començaràs a progressar cap als teus objectius a través de la negociació més que per l'enfrontament.

Lleó

A present, les energies planetàries indiquen que una modificació en la conducta i una comunicació millorada encara han d'arribar. Sentiràs obligació a revisar els teus futurs projectes una vegada més perquè puguis verificar si són possibles o no. No dubtis a discutir els teus projectes amb altres persones. En realitat, et beneficiaràs de les opinions objectives dels altres.

Verge

Amb l'actual alineació astral en joc, estareu ingressant a una nova fase, plena de canvis. En succeir això, els resultats de qualsevol acció que iniciïs poguessin canviar considerablement. Continua treballant i sigues pacient. El que esperes arribarà abans del que s'ha pensat. És important que recordeu gaudir d'aquest viatge.

Balança

Són diners els que t'estan arribant? Els cossos astrals s'estan alineant per millorar la teva economia. Les estrelles tendeixen a vessar llum sobre les fonts de diners, fent possible que rebis diners per una col·laboració laboral recent que vas realitzar amb algú, o potser per una feina recent. De qualsevol manera, avui gaudeix la brillantor gloriosa.

Escorpí

Les setmanes passades poden haver estat difícils. La tensió, la irritabilitat i les demores interminables han caracteritzat les operacions humanes en la seva totalitat, però especialment en relació amb el treball. Per a la teva sort, l'alleujament arriba en forma d'alineació celestial beneficiant la teva reputació, carrera i èxits. Si has treballat de valent, pots esperar collir els fruits dels teus esforços en els propers dies.

Sagitari

Amb la configuració astral d'avui, l'accent es posa en el reconeixement social i la importància professional. Per al mes que tens al davant, pots esperar realitzar importants progressos a la teva carrera, sense importar els desafiaments que et creuin. Estaràs collint els fruits de tot el temps, l'atenció i la concentració que has invertit en la teva feina.

Capricornio

Avui podries tenir una postura agressiva mentre avances amb alguna cosa. Potser faràs plans per veure com abordar una tasca difícil com renovar casa teva o posar-te en bon estat físic. Trobaràs determinació per realitzar aquest projecte i fins i tot podries necessitar aquesta perseverança perquè t'ajudi a continuar amb el pla. Estableix algunes metes clares i planifica intel·ligentment.

Aquari

Tot i que les influències planetàries d'avui són imperceptibles pel nostre sentit de la vista, de ben segur són presents a les nostres emocions. Utilitza la teva intuïció per sintonitzar aquestes poderoses energies. L'aspecte en joc t'està demanant que redefines el teu concepte de possessions i recursos. Potser pots compartir més del que penses.

Peixos

Aquest és el dia perfecte per posar en acció objectius importants. L'energia atorgarà una força poderosa, impulsant el teu entusiasme i empenta. Et sentiràs com que ho pots aconseguir gairebé tot. Estaràs especialment optimista sobre les teves metes econòmiques i professionals. Aquest és un gran moment per fer una llista del que vols aconseguir per a la teva vida. El teu poder de concentració et pot ajudar perquè ràpidament converteixis els teus somnis en realitat!