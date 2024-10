Una casa de malson

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lisa Kudrow, coneguda pel seu paper de Phoebe Buffay a Friends, torna a la petita pantalla com a protagonista de la nova producció de Netflix, una comèdia negra titulada No Good Deed, que s’estrenarà el pròxim mes de desembre. Després d’una carrera plena d’èxits, Kudrow s’embarca ara en aquest nou projecte, el qual promet combinar humor i intriga a parts iguals.

No Good Deed és descrita com una sèrie d’humor àcid sobre una casa de somni que pot acabar convertint-se en un veritable malson. La trama gira al voltant de tres famílies molt diferents que competeixen per adquirir una espectacular mansió a Los Angeles, una propietat d’estil espanyol construïda fa un segle. Tanmateix, aviat descobriran que la casa amaga més secrets dels que esperaven.

La ficció ha estat creada per Liz Feldman, guionista reconeguda per la seva capacitat d’equilibrar la comèdia amb el drama. L’autora, que ja va obtenir un gran èxit amb la sèrie Dead To Me, espera replicar aquesta fórmula exitosa, oferint als espectadors una història plena de girs inesperats, però amb la mateixa intensitat emocional i ironia que la caracteritzen.

A banda de Kudrow, la sèrie compta en el repartiment amb Ray Romano (Everybody Loves Raymond) i l’actriu Linda Cardellini, qui va guanyar fama precisament amb Dead To Me.

La sèrie consta de vuit episodis de mitja hora. Segons Feldman, l’ambientació juga un paper important en la trama. La mansió es troba al barri de Los Feliz a Los Angeles, una zona coneguda pel seu encant històric. No obstant això, aquesta “romàntica” ubicació serveix com a teló de fons per a una trama plena de caos i misteris, desafiant el concepte tradicional de “casa ideal”. Feldman explica que la sèrie explora “no només l’humor negre, sinó també les expectatives socials i les pressions de molta gent per assolir l’èxit i la felicitat aparent”.