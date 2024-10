Rodatge en marxa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La pel·lícula de Peaky Blinders ja és una realitat. Després d’anys de rumors sobre el projecte, la continuació en forma de llargmetratge de la sèrie ha iniciat ja les gravacions. En paral·lel, Netflix s’ha encarregat de compartir també les dues primeres imatges oficials de la producció, amb Cillian Murphy reprenent el paper de Thomas Shelby.

El realitzador Tom Harper, que ja va dirigir alguns episodis de la ficció i ha signat Agente Stone també per a Netflix, s’encarrega de filmar el guió escrit pel creador de la sèrie original, el prolífic Steven Knight. De moment, el seu treball porta com a títol provisional A Peaky Blinders Film. Però aquests no són els únics noms que es coneixen del projecte, ja que també han transcendit diverses incorporacions estel·lars al repartiment.

Així, al costat de Murphy hi haurà Rebecca Ferguson, Barry Keoghan i Tim Roth. No se sap quins seran els seus personatges, ni tampoc quins intèrprets de la sèrie retornaran en aquesta nova aventura de la franquícia televisiva. Netflix s’encarrega de la producció en col·laboració amb BBC Films. Fet i fet, la radiotelevisió pública britànica va ser la casa original i la llar al Regne Unit dels gàngsters de Birmingham.

Estrenada el 2013 a BBC Two, l’èxit de Peaky Blinders va créixer de manera exponencial temporada rere temporada, la qual cosa va derivar en l’interès de Netflix per aconseguir-ne els drets internacionals.

La sisena i definitiva temporada es va estrenar el 2022, i ja llavors es parlava de les possibilitats per a continuar la història en nous formats. “Sempre he sentit com si Tommy Shelby encara continués amb mi”, va declarar Murphy amb motiu de l’inici del desenvolupament d’aquesta pel·lícula.