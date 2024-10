Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Amb la configuració celestial d'avui, començareu un període d'introspecció que durarà unes setmanes. Necessites temps per processar els esdeveniments que han estat succeint a la teva vida durant els mesos passats. Potser t'adones quelcom que sempre va ser molt obvi, però que mai vas voler veure encara que estava just davant teu.

Taure

Avui els cossos astrals ingressen a una configuració nova. Es veurà facilitat el flux de comunicació entre grups, tant a la llar com a la feina. Ja que ets especialment sensible amb les necessitats d'altres persones, més que mai no oferiràs la teva ajuda durant les properes setmanes. Però vés amb compte de no exigir-te. En última instància, el sacrifici no beneficia ningú!

Bessons

Encara que potser no ho necessitis, avui la configuració celestial et permetrà la introspecció. Les teves emocions se sentiran encara més fortes, especialment quan parlis sobre els teus sentiments o la teva vida personal. No obstant, sentiràs menys disgust si simplement no en parles amb els altres. Pren-te el teu temps per estar sol, perquè els aspectes subtils del teu món interior possiblement necessitin silenci per expressar-se.

Cranc

Un gra de sorra podrà interrompre la màquina perfectament oliada que ets i fer que avui surti de funcionament. Per què? Per l'alineació astral. Ja que sentiràs virtual obligació a la inactivitat aquest dia, començaràs a veure com algunes preguntes molt personals començaran a sorgir dins teu. Aquest període d'introspecció us ajudarà a determinar quant influeixen les decisions que feu en la vostra vida personal a la vostra carrera.

Lleó

Avui tindràs ganes de pensar a causa de lenergia celestial en joc. Possiblement sentis ganes de meditar i reflexionar sobre qualsevol cosa que t'hagi molestat en un passat no gaire llunyà. Trobaràs certa mena de persones especialment interessants, i voldràs saber què les motiva. També perdràs molt del teu valuós temps tractant de vessar llum sobre certes motivacions i comportaments. Intenta no sobrepassar-te en aquestes anàlisis – encara tens moltes altres coses pràctiques que necessiten la teva atenció.

Verge

El principal giro celestial que tiene lugar hoy te afecta particularmente. Los cuerpos astrales se re-alinean para otorgarte cierto tipo de energía. En la actualidad, es posible que quieras cambiar tu vida, y puedes esperar un período de un mes extremadamente favorable. No dudes en desechar los viejos hábitos e iniciar unos nuevos; las señales indican que es el momento apropiado para hacerlo.

Balança

Les energies planetàries s'estan alineant de tal manera com per fer que els teus somnis més preats es facin realitat. L'aspecte en joc promou el creixement i la vitalitat i nodreix tot el que toca. Tens esperant-te un mes esplèndid. Anima't a tenir més creativitat, tant a les teves metes professionals com a les personals, i els beneficis perduraran i perduraran!

Escorpí

La configuració celestial en pot fer un dia de prova. L'energia astral alliberarà una gran quantitat de masculinitat que no es pot manejar fàcilment a un nivell conscient. Potser no és simple bregar amb tota aquesta energia agressiva. Però per altra banda, aquest aspecte et permetrà a relacionar-te millor amb aquest costat "masculí" del teu caràcter.

Sagitari

Els cossos astrals estan treballant temps extra avui. Assegureu-vos d'aprofitar aquesta configuració, ja que ajuda a millorar el vostre comportament en les vostres relacions més properes. Semblas tenir el greu complex de tenir la veritat a la boca. Si demanes opinions, escolta-les, si no, millor no les demanis. És una qüestió d'actitud.

Capricornio

Els propers dies seran fantàstics! L'alineació astral diu que tot el que tingui a veure amb la teva vida privada podria fer un nou gir. És possible que comenceu a realitzar noves accions per establir-vos d'alguna manera. Pot ser que la teva vida romàntica s'estabilitzi o finalment et comprometràs a fer una compra gran És possible que coses importants passin durant els propers dies!

Aquari

Els cossos celestials s'alineen de manera que intensifiquen les interaccions socials. Podries conèixer moltes persones durant els propers dies. Fins i tot podries enamorar-te! Fins i tot si ja tens parella, l'aspecte en joc et pot empènyer perquè t'atreveixis a coquetejar. Vés amb compte aquí, no vols anar gaire lluny i després penedir-te de les teves accions demà!

Peixos

Un nou aspecte començarà a nodrir-te avui i ho continuarà fent durant tot el mes. Per a tu aquest serà un període de gestació. Utilitzes millor la teva energia quan dónes les bases per a nous projectes, noves relacions, potser per a un jo totalment nou. S'està fent una metamorfosi; aquest mes s'acaben d'afegir-ne els detalls.