El plet tira endavant

Tot i els intents de Netflix per evitar el judici, la causa entorn de Mi reno de peluche segueix endavant als Estats Units. El jutge encarregat del cas ha donat la raó a Fiona Harvey, la dona que suposadament va assetjar el creador de la sèrie, Richard Gadd, per donar curs a la seva demanda per difamació contra el gegant de l’streaming.

Irònicament, el motiu no és cap altre que el fet que la ficció es presenti com “una història real”, segons recull The Guardian. D’acord amb l’acte judicial, l’empresa “no va fer esforços” per comprovar si el guió de Gadd s’ajustava a la realitat en la descripció i desenvolupament del personatge de Martha, inspirat en Harvey. La dona defensa que Mi reno de peluche ha insinuat que va agredir sexualment Gadd i que va ser a la presó per assetjar-lo.

En tot cas, el guionista i actor sempre va voler mantenir en l’anonimat els referents reals, deixant clar que havien estat una simple inspiració, sense pretendre ser fidel als fets. També ha insistit que no s’interpreta a si mateix, sinó a un èmul anomenat Donny Dunn. No obstant això, l’interès de l’audiència va portar-la a investigar sobre la veritable identitat de la dona, i en contra dels desitjos i peticions del creador, va acabar identificant Harvey com la base real de Martha.

Arran d’això, la dona (de la qual també es va publicar que havia assetjat l’actual primer ministre britànic, Keir Starmer) va iniciar una croada legal contra la plataforma. En concret, li demana 170 milions de dòlars per haver-la difamat.

És precisament el fet que cadascun dels episodis de la minisèrie inclogui un crèdit on es llegeix “aquesta és una història real” la clau perquè el magistrat Gary Klausner hagi decidit donar la raó a Harvey i admetre la causa. Considera que aquest rètol convida a pensar que tot el que es narra és cert i d’aquí ve que hagi reconegut el dret de Harvey a litigar.

El jutge recalca que les accions d’ella són “reprovables”; no obstant això, assenyala que els actes que comet el personatge de Martha són fins i tot “pitjors” que els reals. De fet, reconeix que la dona ha patit “estrès emocional sever” en els últims mesos. Per tot plegat, dona via lliure al procés judicial.