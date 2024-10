Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

MÚSICA

ANTÒNIA FONT

Concert Un minut estroboscòpica, d’Antònia Font. Hora: 21.30 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

TEATRE

CONTRADANS

És el Festival de dansa i cultura tradicional que ve definit per les tres síl·labes del seu nom: CON (contemporaneïtat), TRA (tradició) i DANS (dansa), així com pel seu lema principal “de les arrels a la contemporaneïtat”, una mostra de com les tradicions han hagut d’evolucionar per adaptar-se als nous temps. Hora: de 17 a 21 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

‘BIPOLAR’, DE JORDI TROGUET

Bipolar és una apologia a la inclusió social d’una persona amb un trastorn de bipolaritat. Hora: 20.30 h Teatre Comunal. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘ELS ANYS 80. LA BENEDICCIÓ DEL CAOS’

Amb l’arribada de la democràcia a Espanya no tan sols finalitza una època de restriccions, també es produeix un moviment cultural, conegut com La Movida. Durant aquests anys, anomenats per alguns com a postmodernitat, els artistes proven de sortir d’un univers creatiu que semblava letàrgic que fa eclosió en nombroses experiències multidisciplinàries. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 5 d’octubre.

‘BURGUÉS, VÁZQUEZ I DE LA CASA. UNA MIRADA A L’INTERIOR A TRAVÉS DE L’ULL’

Tres fotògrafs, tres mirades, tres visions, tres maneres d’enfocar la realitat que ens envolta. Exposició fotogràfica. Dissabte de 10 h a 13 h. Diumenge i festius, tancat. Ambaixada d’Espanya. Andorra la Vella. Fins al 13 d’octubre.

SORTIDES

‘EL MAG TAXIDERMISTA’

Fa anys a Ordino hi vivia el misteriós il·lusionista Pau Xavier, que també era taxidermista de professió. Un bon dia va desaparèixer sense deixar rastre i, amb ell, un valuós secret que va quedar amagat pels carrers d’Ordino. Hora: 18 h. Poble d’Ordino.