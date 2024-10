Les sèries del mes (i III)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

–Nautilus, 25 d’octubre a Amazon Prime Video. Un príncep indi desprovist de totes les seves pertinences materials i dels seus éssers estimats per la Companyia de les Índies Orientals busca venjança a bord del Nautilus, un submarí robat amb el qual viurà aventures al llarg del món a la recerca dels seus enemics, mentre navega per racons inexplorats i lluita contra criatures desconegudes. La sèrie, basada en la novel·la clàssica de ciència-ficció de Jules Verne 20.000 llegües de viatge submarí, arriba a Prime Video després que fos descartada per Disney, amb Shazad Latif en el paper del capità Nemo.

–La última noche en Tremor, 25 d’octubre a Netflix. Basada en la novel·la homònima de Mikel Santiago, la sèrie relata com un músic que es reclou en una casa aïllada, lluny de tota civilització, comença a tenir visions sobre la mort dels seus veïns després d’una virulenta tempesta. Ana Polvorosa, Javier Rey, Willy Toledo i Pilar Castro conformen el més destacat de l’elenc de la sèrie creada per Oriol Paulo i Jordi Vallejo.

–Hysteria!, 28 d’octubre a SkyShowtime. La desaparició d’un jugador de futbol americà de l’institut d’un petit poble causa una gran commoció en la comunitat i serveix d’excusa perquè una banda de heavy metal impulsi la seva carrera utilitzant els missatges satànics com a forma d’expressió, provocant que ocorrin successos estranys que desemboquen en una caça de bruixes. Julie Bowen encarna Linda Campbell, la mare de Dylan, el líder de la banda, interpretat per Emjay Anthony, amb Jessica Treska, Anna Camp i Garret Dillahunt també en el repartiment.

–Alice & Jack, 29 d’octubre a Filmin. Alice (Andrea Riseborough) treballa en el sector de les finances i Jack (Domhnall Gleeson) és científic. Entre ells sorgeix una història d’amor que articula l’argument d’aquesta sèrie, que els segueix els 16 anys que dura la seva relació, amb els seus alts i baixos, ruptures i reconciliacions, en un drama romàntic dirigit per Victor Levin (La boda de mi ex).

–Tú también lo harías, 30 d’octubre a Disney+. Es tracta d’un thriller que comença amb un atracament en un autobús en el qual un misteriós encaputxat acaba amb els atracadors i fuig. Els testimonis són incapaços de donar detalls quan la policia intenta esclarir els fets, i els agents sospiten que estan protegint el fugitiu. La història, que posa l’espectador enfront del dilema moral de triar quina és l’opció correcta, està protagonitzada per Ana Polvorosa, Paco Tous, Pablo Molinero i Michelle Jenner. David Victori i Jordi Vallejo són els responsables del projecte.