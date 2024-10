Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

TEATRE

‘BIPOLAR’, DE JORDI TROGUET

Bipolar és una apologia a la inclusió social d’una persona amb un trastorn de bipolaritat. Hora: 20.30 h Teatre Comunal. Andorra la Vella.

MÚSICA

LANDRY RIBA

Concert de presentació del nou disc The Meaning of Now. Hora: 21 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

LLIBRES

‘L’ILLA EN FLAMES’

Presentació del llibre L’illa en flames, de Josep Maria Mangot. Hora: 19 h. Ministeri de Cultura. Encamp.

‘LA DÈRIA DE VIATJAR’

Presentació del llibre La dèria de viatjar, amb l’autora, Roser Calvo. Hora: 19 h. Biblioteca. Ordino.

CONFERÈNCIES

‘ECOSISTEMES INTERCONNECTATS’

Desbloquejant el potencial de la infraestructura Multichain. Amb Francesc (Head of DevOps) i Ari (Stake.link). Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

DEBAT

‘EL PATRIMONI A L’EXILI: ESTAT DE LA QÜESTIÓ’

Taula-debat entorn la recuperació de patrimoni cultural existent fora de les nostres fronteres. Amb Ruth Casabella, Montserrat Pagès i Albert Velasco. Hora: 19 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘BURGUÉS, VÁZQUEZ I DE LA CASA. UNA MIRADA A L’INTERIOR A TRAVÉS DE L’ULL’

Tres fotògrafs, tres mirades, tres visions, tres maneres d’enfocar la realitat que ens envolta. Exposició fotogràfica. Ambaixada d’Espanya. Andorra la Vella. Fins al 13 d’octubre.

20è ANIVERSARI CENTRE CULTURAL LA LLACUNA

Lligams és una instal·lació artística, produïda per l’escola d’art d’Andorra la Vella, que vol esdevenir una metàfora dels vincles i complicitats que han tingut lloc al llarg d’aquests vint anys entre les diferents disciplines artístiques presents a la Llacuna: les arts plàstiques i visuals, la música, el teatre i la dansa. Fins al 16 d’octubre.