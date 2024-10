Les sèries del mes (II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

–Regreso a Las Sabinas, 11 d’octubre a Disney+. Es tracta de la primera sèrie diària espanyola en una plataforma. La ficció tindrà 70 episodis que s’emetran de dilluns a divendres, amb un repartiment que inclou Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Ángela Molina o Natalia Sánchez. Les germanes Molina, després d’anys sense veure’s, reben una trucada que les fa tornar al poble natal, Manterana, per atendre els problemes de salut del pare. L’inesperat retorn suposa retrobar-se amb la vida i amors que van intentar oblidar.

–Observada, 11 d’octubre a Apple TV+. Cate Blanchett protagonitza aquest thriller dirigit per Alfonso Cuarón en el qual trobem també figures de la talla de Sacha Baron Cohen o Kevin Kline. Catherine Ravenscroft és una periodista d’investigació famosa per destapar escàndols públics que descobreix a la seva tauleta de nit una estranya novel·la d’un autor desconegut. Després de llegir-la, observa horroritzada que descriu els seus secrets millor guardats.

–La confidente, 11 d’octubre a Max. Aquesta sèrie de quatre episodis és un thriller psicològic ambientat en els mesos posteriors a l’atemptat a la sala Bataclan de París el 2015, quan una dona aficionada a la música rock, testimoni dels atacs, ingressa en una associació de supervivents. Es tracta d’una història de mentides, enganys i manipulació al voltant de la tragèdia, que suposa la primera sèrie francesa original per a la plataforma Max. Està protagonitzada per Laure Calamy.

–Querer, 17 d’octubre a Movistar Plus+. Minisèrie que, al llarg de quatre episodis, busseja en la difícil decisió de denunciar un marit per abús i falta de consentiment sexual després de 30 anys de matrimoni. Nagore Aramburu interpreta una dona que denuncia el seu marit per violació continuada, mentre els dos fills han de decidir si creure la mare o el pare.

–The Office Australia, 18 d’octubre a Prime Video. L’univers Dunder Mifflin es trasllada de Scranton a Austràlia en una nova versió de la reeixida sitcom. Hannah Howard (Felicity Ward), la directora general de l’empresa d’embalatge Finley Craddick, rep la notícia que la seva sucursal tancarà. A partir d’aquí, farà promeses impossibles per mantenir unida la família laboral.