Aries

No, no estàs somiant; el dia per endavant serà realment bo. És qüestió de temps, després del clima d'incertesa, desídia, retard i ansietat que ha regnat recentment. Aquest període ha finalitzat, almenys ara com ara. Mentre l'alleujament és només momentani, encara tindràs prou temps per fer un inventari del que falta fer-se, ja sigui a la feina.

Taure

Ets una persona extraordinària i és possible que ara comencis a creure-ho. Sobretot, ets lliure de fer allò que sempre has somiat i de prendre el camí que desitjaves. És tan simple com això! L'única pregunta que queda fer és la següent: Per què et va portar tant de temps comprendre'l? ¡L'alineació astral desitja una resposta!

Bessons

Amb la configuració planetària d'avui, podries trobar-te separat momentàniament de la teva parella. Un dels dos podria estar treballant mentre l?altre es queda a casa. O un podria estar visitant familiars mentre l?altre es queda a casa amb els nens. Fins i tot podrien estar dedicant-se a passatemps o interessos diferents.

Cranc

Donada la configuració celestial, avui podries sentir-te afectuós/a. Podries desitjar rebre més atenció de la teva parella. Potser tots dos hagin estat molt ocupats darrerament. Passen un temps junts i gaudeixin-ho! Organitza un sopar romàntic a la llum de les espelmes i agafa'l amb una vetllada íntima. Desconnecta el telèfon i assegura't que ningú els molesti.

Lleó

Amb l'alineació planetària actual, podries rebre una sorpresa de la teva parella. Ella et podria fer el comentari que li agradaria anar a viure amb tu, si és que no està esperant que li proposis casament. O potser només voleu parlar d'un futur amb tu. És important tenir honestedat i donar-li suport perquè puguin prendre decisions importants junts.

Verge

Avui podries estar recordant una parella anterior. Podries reflexionar sobre les teves experiències amb aquesta persona i comparar-les amb algun idil·li actual. O potser et preguntis com li està anant a aquest “ex” en aquest moment. La teva curiositat serà prou forta per impulsar-te a investigar una mica. Podries escriure'l o trucar-lo per telèfon.

Balança

Avui potser avalues dues relacions romàntiques diferents. L'energia celestial en joc expressa que les teves emocions podrien anar endavant i enrere com una recol·lectora. Estàs pensant que hauries d'estar amb una persona, i al minut següent, t'embogeixes per algú diferent. Tracta de no forçar-te a fer una elecció abrupta.

Escorpí

L'energia d'avui demana un compromís radical d'una manera o una altra. Però la veritat és que serà difícil tenir perspectiva aquest dia, per tant pensa dues vegades abans de parlar! Possiblement aprenguis que és intel·ligent tenir cautela amb les persones amb llabia.

Sagitari

Avui et podries reunir amb la teva parella en un projecte divertit. L'energia celestial en joc t'està encoratjant a treballar junts en alguna cosa. Potser podrien tornar a pintar part de la casa o fer alguna redecoració. Fins i tot podrien plantar un arbre junts al jardí. Feu alguna cosa domèstica i productiva! Gaudiràs compartint temps amb la teva parella.

Capricornio

De vegades necessites tenir una mica més de romanticisme i avui pot ser l'oportunitat perfecta. Donada l'energia astral actual, la teva parella podria desitjar rebre alguna atenció especial. No et tanquis a les teves activitats quotidianes. O no t'apartis per estar investigant una inversió financera a Internet.

Aquari

Avui els cossos astrals s'alinearan per calmar les coses i portar un descans benvingut de totes les teves efervescències creatives. Està bé ocupar-te de tot això, però tens tantes idees que has arribat més al cansament que res. El dia d'avui ofereix temps per respirar, i us donarà algunes respostes a les preguntes que us heu estat fent.

Peixos

Quan hi ha un període de clama en una tempesta marítima, tots sospiren amb tranquil·litat, encara que continuïn mirant amb desconfiança els núvols que encara són a l'horitzó. Aquest serà el tipus de respir momentani que gaudiràs aquest dia a causa de l'energia astral en joc.