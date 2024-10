Les sèries del mes (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Arriba la tardor, i amb ella noves i esperades temporades de sèries tan reeixides com Heartstopper, Outer Banks, The Walking Dead: Daryl Dixon o La diplomática. Però el calendari de les plataformes d’streaming i cadenes de televisió també ve carregat d’estrenes com La franquicia, Retorno a las Sabinas o La última noche en Tremor. A més, Dunder Mifflin es trasllada de Scranton a Austràlia en una nova versió de la popular sitcom The Office.

–Heartstopper (T3), 3 d’octubre a Netflix. Torna la parella més encantadora de Netflix: Nick (Kit Connor) i Charlie (Joe Locke), en una tercera temporada que adapta el quart volum dels còmics d’Alice Oseman. En aquest lliurament, es continua aprofundint en la relació dels protagonistes i en qüestions de salut mental que ja es van començar a tractar en els capítols anteriors. També sabrem més coses sobre els gustos, entreteniments i passions de Tao i el seu acostament a Elle. A més, Jonathan Bailey, Hayley Atwell i Eddie Marsan s’uneixen al repartiment amb breus participacions.

–The Walking Dead: Daryl Dixon (T2), 3 d’octubre a AMC+. La segona temporada d’aquest spin-off basat en el personatge de Daryl Dixon (Norman Reedus) continua la trama de la primera entrega. Tant Daryl com Carol (Melissa McBride) s’enfronten a vells dimonis del passat, mentre ella fa tot el possible per trobar el seu amic i ell lluita amb la decisió de quedar-se a França, la qual cosa provoca tensió en el Niu. A més, el moviment de Marion Genet (Anne Charrier) anirà cobrant força, col·locant Pouvoir en un violent rumb de col·lisió amb la Unió de l’Esperança.

–La franquicia, 7 d’octubre a Max. Aquesta nova comèdia de Max segueix l’equip d’una franquícia cinematogràfica poc estimada que lluita per tenir el seu lloc en un univers cinematogràfic salvatge i revoltós. L’equip està atrapat en l’infern disfuncional de la creació de franquícies de pel·lícules de superherois. Aquesta sàtira aprofundeix en el caos i el secretisme en el món del cinema fantàstic, per plantejar tot un seguit de preguntes incòmodes.

–Outer Banks (T4), 10 d’octubre a Netflix. El 10 d’octubre arriba al gegant de l’streaming la primera part de la quarta temporada de la sèrie d’aventures Outer Banks. En aquesta nova tanda de capítols, el grup protagonista ha de localitzar el vaixell enfonsat de Barbanegra. Per trobar el tresor perdut, del qual no es té ni tan sols la certesa que existís realment, només tenen un diari datat l’any de la mort del famós pirata. La segona part de la temporada s’estrenarà el 17 de novembre.