El nou ‘Black Mirror’?

La nova minisèrie de ciència-ficció Shatter Belt, dirigida per James Ward Byrkit –conegut per la seva aclamada pel·lícula Coherence–, s’estrenarà a la plataforma Filmin el proper 22 d’octubre. Després de passar pel Festival de Sitges, aquesta producció promet convertir-se en una de les grans apostes de la temporada de tardor per als amants del gènere distòpic.

Amb només quatre episodis, de 30 minuts cadascun (excepte l’últim, que arriba als 35 minuts), Shatter Belt és ideal per veure d’una sola tirada. La sèrie ha estat comparada amb obres icòniques com Black Mirror i Inside No. 9, i en segueix la línia desafiant les nocions tradicionals sobre la realitat i la percepció de la vida quotidiana. A través d’una narrativa fragmentada i plena de tensió, Byrkit convida l’espectador a reflexionar sobre les emocions humanes i els misteris de la consciència, amb un estil característic que ja va demostrar a Coherence.

El projecte, finançat parcialment a través de la plataforma de micromecenatge Kickstarter, ofereix un enfocament valent i lliure de les pressions dels grans estudis, cosa que ha permès a Byrkit explorar temes complexos amb total llibertat creativa. Tot i que inicialment va planejar realitzar deu episodis, el director va decidir reduir-ne el format per centrar-se en quatre històries ben delineades, amb clares referències a clàssics de la ciència-ficció com The Twilight Zone.

Shatter Belt compta també amb un repartiment de luxe, en què destaquen actors que ja han treballat amb Byrkit en el passat, com Patton Oswalt, Abigail Spencer, Madison West, Emily Baldoni i Maury Sterling.

Amb aquesta sèrie, el realitzador reafirma el seu talent per explorar els límits de la ment humana i les situacions límit presentant una proposta que té el potencial de convertir-se en un fenomen de culte entre els subscriptors de Filmin.