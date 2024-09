Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

CONFERÈNCIES

‘QUÈ ÉS EL DESPERTAR DE LA CONSCIÈNCIA?’

Amb Maria Luque, coach holística, màster en psicologia positiva, gestió de les emocions i mindfulness. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘ELS ANYS 90. LA BENEDICCIÓ DEL CAOS’

Amb l’arribada de la democràcia a Espanya, no només finalitza una època de restriccions, també es produeix un moviment cultural, conegut com la movida. Durant aquests anys, anomenats per alguns com a postmodernitat, els artistes proven de sortir d’un univers creatiu que semblava letàrgic que fa eclosió en nombroses experiències multidisciplinàries. Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Escaldes-Engordany. Fins al 5 d’octubre.

‘BURGUÉS, VÁZQUEZ I DE LA CASA. UNA MIRADA A L’INTERIOR A TRAVÉS DE L’ULL’

Tres fotògrafs, tres mirades, tres visions, tres maneres d’enfocar la realitat que ens envolta. Exposició fotogràfica. Horaris: de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h de dilluns a divendres. Dissabte de 10 h a 13 h. Diumenge i festius tancat. Ambaixada d’Espanya a Andorra la Vella. Andorra la Vella. Fins al 13 d’octubre.

‘20è ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL CENTRE CULTURAL LA LLACUNA. LLIGAMS’

Instal·lació artística, produïda per l’escola d’art d’Andorra la Vella, que vol esdevenir una metàfora dels vincles i complicitats que han tingut lloc al llarg d’aquests vint anys entre les diferents disciplines artístiques presents a La Llacuna: les arts plàstiques i visuals, la música, el teatre i la dansa. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 d’octubre.

‘DISSENYS’

Exposició que ens proposa una ressonància entre els treballs de dos grans fotògrafs, Helena Almeida (Lisboa, 1934 - Sintra, 2018) i Chema Madoz (Madrid, 1958), mostrant alguns elements clau dels seus processos creatius. Horaris: de dilluns a dissabte les 10 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenges de juliol i agost de les 10 a les 13.30 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.