Més ‘Industry’

HBO ha confirmat que Industry, l’aclamat drama sobre el món de les finances internacionals, tindrà una quarta temporada, que es preveu que s’estreni el 2025. Aquesta sèrie, creada per Mickey Down i Konrad Kay, ha anat guanyant popularitat de manera constant, especialment gràcies a l’èxit de la tercera entrega, que va finalitzar fa pocs dies. Industry ofereix una visió intensa i crua del dia a dia d’un grup de joves banquers a Londres, treballant per a la fictícia firma internacional Pierpoint & Co.

Des del seu debut, la producció ha captivat el públic amb un retrat sense filtres de l’ambient competitiu, ambiciós i sovint descontrolat de les altes finances. Els personatges es mouen en un món on el sexe, les drogues i la pressió laboral es combinen per crear un entorn explosiu. A la tercera temporada, l’arribada de Kit Harington, conegut pel seu paper a Juego de Tronos, ha ajudat a augmentar l’audiència i la repercussió de la sèrie.

Tot i que encara no hi ha una data exacta de llançament per a la quarta temporada, les expectatives són altes. Francesca Orsi, vicepresidenta executiva de programació dramàtica d’HBO, ha declarat que la nova entrega promet portar la sèrie a “cotes encara més altes”. Sota la direcció de Down i Kay, la sèrie seguirà explorant temes com l’ambició, les relacions de poder i la desigualtat de classe, oferint una mirada crítica al món laboral contemporani des d’una perspectiva única.

La tercera temporada va registrar un increment significatiu, del 40%, en el nombre d’espectadors respecte a la segona, amb una mitjana d’1,6 milions de televidents per episodi. El sisè capítol va marcar un rècord d’audiència en estríming, amb aproximadament 240.000 espectadors en la nit d’estrena als EUA.