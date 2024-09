Torna ‘RoboCop’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La icònica franquícia de ciència-ficció RoboCop està a punt de tornar a la pantalla, aquesta vegada en format sèrie, de la mà de la plataforma Amazon Prime Video. El servei d’streaming ha decidit reviure el llegendari cíborg policial en una nova producció, que serà desenvolupada per Amazon MGM Studios.

El projecte comptarà amb la producció executiva del reconegut director i productor James Wan, responsable de títols com The Conjuring o el clàssic de terror Saw. Mentrestant, Peter Ocko, conegut per la seva tasca en ficcions televisives com Lodge 49 i Elementary, assumirà les funcions de showrunner.

Tot i que encara no s’han revelat els detalls sobre el repartiment, sí que se sap que la trama girarà al voltant d’una premissa similar a la del film original dels anys vuitanta: una gran corporació tecnològica col·labora amb les autoritats policials per crear un agent de seguretat mig humà, mig màquina, dissenyat per combatre la criminalitat urbana.

Aquesta nova adaptació promet ser una reinterpretació moderna del clàssic de ciència-ficció, que va popularitzar el personatge d’Alex Murphy, un policia convertit en cíborg després d’un tràgic incident. Val a dir que, malgrat que encara no hi ha una data d’estrena confirmada, la sèrie ja ha generat grans expectatives entre els seguidors de la franquícia, que esperen veure com es trasllada aquesta història a un context actual.

RoboCop ha estat una part fonamental de la cultura cinematogràfica popular des del seu debut l’any 1987, expandint-se amb diverses seqüeles, videojocs i còmics. Així mateix, també va ser objecte d’una adaptació televisiva el 1994, una sèrie d’una única temporada i 22 capítols. Amb aquesta nova versió, Amazon Prime Video busca continuar enfortint la seva oferta de contingut exclusiu i atraure una nova generació d’espectadors a l’entorn del mític personatge.