Aries

Et mors de ganes de sortir de compres i gastar al boig, però escolta la teva intuïció! L´esperit podrà estar molt disposat, però el flux d´efectiu és feble. Avui no és el dia per deixar-te endur pels teus impulsos. En comptes de realitzar compres compulsives de les quals te'n penediràs més tard, vés a treballar.

Taure

Avui l'energia astral en joc us inspirarà a compartir les vostres experiències més recents amb els vostres amics. Per què no organitzar una petita reunió una tarda? Hi ha algunes cares noves al cercle d'amics i aquest és el moment perfecte per presentar els nous amics als vells. Tots gaudiran de la vetllada.

Bessons

Avui tindràs determinació per aconseguir alguna cosa. Potser estàs treballant en un projecte a casa teva. No toleraràs les interrupcions, per tant adverteix-te la teva família! O potser estàs treballant en un projecte al teu ordinador. O potser estàs en ple tancament a la teva oficina lligat/da al teu teclat.

Cranc

Avui tindràs ànsies de seguir els teus somnis. L'energia astral us incentivarà a tenir ambició i audàcia. Potser hi ha alguna cosa que vas desitjar aconseguir. Podria tractar-se d'una meta personal, com ara perdre pes o deixar de fumar. O podria ser una meta financera, com augmentar els teus guanys. Podràs fer el que vulguis si només t'ho proposes.

Lleó

Avui sentireu una gran necessitat de ser el centre d'atenció. Sempre has necessitat una mica d'atenció per naturalesa i t'encanta quan les persones t'aplaudeixen. Avui us trobareu explicant històries divertides en un esforç de rebre alguns complerts. L'energia celestial farà que el teu sentit d'autoestima perdi una mica de força.

Verge

Avui sentiràs un conflicte entre la teva vida personal i professional. Potser hauràs de treballar algunes hores extres. Potser et comprometes a un projecte important que hauràs de lliurar aviat. Hauràs de buscar temps per compartir amb la teva família, cosa que et podrà resultar angoixant. Però amb aquesta energia astral, és millor que t'ocupis daquests assumptes de negocis ara.

Balança

Avui tindràs inspiració per canviar coses a la teva vida personal. En comptes de quedar-te a casa amb la família, estaràs d'humor per portar-los a passejar. Si no tens parella, sortiràs a tenir una aventura pel teu compte. T'adreçaràs a una ciutat propera i exploraràs l'escenari. O aniràs a un lloc on puguis contactar-te amb la natura i caminar llargament.

Escorpí

Amb l'aspecte del dia, tindreu el desig d'expressar alguna cosa. Potser has estat amagant una mica de la teva família. Podria ser una opinió personal que has mantingut per a tu mateix. O potser és un desig que no has expressat. És important no reprimir les coses dins teu. Intenta trobar una manera positiva i saludable de parlar tot allò que pensis.

Sagitari

Avui uniràs els teus pensaments pel que fa a un nou negoci o pla professional. La configuració celestial us incentivarà a idees creatives. Potser decidiràs que vols iniciar un negoci a casa teva. Pots obtenir algunes idees sobre com mercadejar-te i promoure els teus serveis. O pots pensar a trobar una nova feina. Buscaràs als classificats i enviaràs currículums.

Capricornio

L'alineació planetària d'avui us omplirà d'una necessitat sobtada que tot sigui realitzat. La teva energia estarà a tota marxa mentre correràs una tasca a la següent. Et preocuparan les petites coses, com la pols sobre els teus mobles o la brutícia a les cantonades del pis del bany. És millor que atenguis aquestes coses, perquè desitjaràs que tot estigui perfecte!

Aquari

Pensaràs sobre encarregar-te de la teva situació financera amb aquesta energia celestial en funcionament. Estaràs llest per realitzar inversions noves. Si alguna vegada has posat diners al mercat de valors, pot ser que investiguis algunes companyies diferents per invertir-hi. O si us han interessat les matèries primeres, bons, o inversions, podrien sorgir bones àrees per explorar en aquest dia.

Peixos

L'energia d'avui us donarà un tint ombrívol a la vostra usual mirada alegre. Les teves tendències et faran sentir una mica de malenconia i estranyaràs aquests dies sense responsabilitats del passat. Estaràs tan ocupat/da rememorant que no tindràs temps de mirar enrere i veure com has arribat lluny. No et lamentes; celebra la persona meravellosa en què t'has convertit.