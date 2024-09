Disney+ posa límits

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja fa mesos que la plataforma Disney+ va anunciar que començaria a prendre mesures contra la compartició de contrasenyes i comptes, seguint la tendència marcada inicialment per Netflix. Aquesta sèrie de canvis suposa el final d’una era en què des dels mateixos canals d’streaming fins i tot es fomentava l’ús compartit dels serveis entre amics i familiars. Aquella època ja ha quedat enrere i Disney ha fet un pas ferm aplicant aquestes restriccions als Estats Units, amb la vista posada en el mercat europeu.

El panorama de l’streaming va canviar radicalment el 2023, quan Netflix, pionera en aquest sector i una de les plataformes més influents, va adoptar mesures dràstiques. Amb l’objectiu de maximitzar els ingressos i recuperar part dels usuaris perduts després de la pandèmia, la companyia va restringir l’ús de comptes als membres de la llar, permetent excepcions limitades per a viatges ocasionals.

Aquesta decisió va marcar un punt d’inflexió en la indústria, generant crítiques, cancel·lacions de subscripcions i un gran rebombori a les xarxes socials. Tot i això, l’estratègia va donar resultat. Netflix, que en aquell moment comptava amb uns 225 milions de clients, va superar el rebuig inicial i va aconseguir un creixement notable, assolint més de 270 milions d’usuaris en els mesos següents. Ara, Disney+ segueix els seus passos.

La companyia ja havia insinuat que introduiria mesures similars. Tot i que en un primer moment va retardar la seva implementació, Disney+ ha començat a aplicar-les ja als EUA. Seguint el model de Netflix, el servei permet ara afegir subscriptors a un compte a canvi d’un recàrrec.

Segons Comicbook, des d’aquest dimecres, els usuaris de Disney+ als Estats Units poden afegir un subscriptor extra, qui tindrà el seu propi perfil i contrasenya. Tanmateix, aquesta opció no està disponible per a aquells que utilitzin paquets combinats de Disney+ amb Hulu o ESPN+, ni per als que estiguin subscrits a través de serveis com Max al país nord-americà. Com en altres serveis, també s’ofereix l’opció de transferir perfils a nous comptes, permetent als usuaris conservar l’historial.

Els preus d’aquesta nova funció varien segons el pla: des de 6,99 dòlars al mes per a comptes amb anuncis, fins a 9,99 dòlars per a comptes que no inclouen publicitat.

Queda per veure com i quan es desplegaran aquestes mesures a Europa, un fet que sembla inevitable i que podria passar més aviat que tard. El que és clar és que Disney+ busca replicar l’èxit de Netflix i consolidar-se com un dels gegants globals de l’streaming.