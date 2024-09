Retrat de l’addicció

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un addicte no és el que consumeix, sinó el que no pot deixar de fer-ho. Amb aquesta premissa, el director, escriptor i guionista Javier Giner ha convertit en sèrie el seu llibre Yo, adicto, en què narra el procés per superar l’addicció a l’alcohol i les drogues i que s’ha presentat a la secció oficial del Festival de Sant Sebastià.

En una entrevista amb l’ACN, Giner defensa que vivim en una societat “addictiva” i que tothom pot ser addicte malgrat que no hagi provat cap droga. “Consumir és anestesiar-te. Deixar de fer-ho el primer pas per treballar en tu mateix”, reflexiona.

L’autor va decidir ingressar voluntàriament en un centre de desintoxicació als afores de Barcelona després d’una dècada submergit en una espiral d’autodestrucció. En el moment de més foscor, va decidir demanar ajuda professional, una opció que li va canviar la vida. Els mesos que va passar ingressat van esdevenir un viatge de descobriment personal, culpa i reconciliació.

Oriol Pla és l’encarregat de donar vida a Javier Giner, en un repartiment que completen Nora Navas, Ramón Barea, Marina Salas, Itziar Lazkano i Bernabé Fernández. Dirigida a quatre mans entre el mateix autor i Elena Trapé i creada per Aitor Gabilondo, la sèrie s’estrenarà a Disney+ el 30 d’octubre.

“No s’ha de lluitar contra les drogues, sinó deixar-les passar. No són bones ni dolentes, són innecessàries.” Així explica el personatge fictici que s’amaga rere la història real de Giner la importància de canviar la mirada de l’addicte, un “malalt” a qui no s’ha d’estigmatitzar.

La producció vol ser un artefacte de “reivindicació política” per humanitzar la societat i animar-la a “parlar més i millor”. Giner assegura que no ha necessitat fer la sèrie per curar-se perquè creu que “ja ho estava”, però sí que tanca la necessitat de narrar aquest període concret de la seva vida. “Tinc ganes de dir adeu a l’addicció i entrar a altres temes”, precisa.

Qui de moment no ho ha pogut fer és Oriol Pla, que va haver de preparar el seu personatge buscant referències lluny del Giner actual. “Ho vaig fer parlant amb els seus millors amics que, des de les seves mirades compassives i amoroses, van fer renéixer el personatge”, assevera. En aquest sentit, creu que va ser un repte “difícil però gratificant”.