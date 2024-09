Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Avui l'alineació planetària vol dir que necessitaràs prendre partit. Què faràs? Seguiràs amb la seguretat i continuïtat del previst l'any anterior, o qüestionaràs la teva vida professional al nivell de començar-ho tot de nou? El que sigui que triïs, assegura't de no culpar els altres per la inestabilitat que hi ha a la teva vida en aquest moment. Aquest és sovint el període d'un canvi més profund.

Taure

L'alineació celestial avui et marcarà el ritme. A mesura que l'èmfasi canviï des d'allò intel·lectual a allò emocional, et trobaràs de sobte mirant per segona vegada una persona coneguda de molt de temps. Serà com si de sobte la teva naturalesa física i sentimental es despertés. I us demanarà la vostra atenció! Estaràs llest per a una relació basada tant en les emocions com en l'intel·lecte.

Bessons

En aquest moment us trobeu enmig d'una crisi existencial, ja que el context planetari us convida a modificar el vostre sentit d'identitat. Va arribar el moment d'alliberar el costat boig de la teva personalitat! Has mantingut la teva veritable personalitat oculta durant tant de temps que és probable que no et reconeguin en realitat! Avui, l'aspecte en joc us ajuda a acceptar-vos millor.

Cranc

Parin el món, em vull baixar! Avui podràs sentir que el món ha esdevingut un lloc massa seriós. Has estat treballant molt. Sembla que unes vacances no vindrien malament. Pensa-ho: cel blau, molt de sol, gent contenta i un mar càlid potser sigui tot el que necessites per adonar-te de com pot ser de meravellós el món.

Lleó

A la teva vida professional tens definit un objectiu clar pel qual lluitar. En els darrers mesos has treballat per armar els fonaments i ara comences a enfilar-se amb determinació cap a l'objectiu. No sembla que hi hagi res que pugui aturar-te. Però avui algú podria intentar retenir-te una mica. En lloc d'enfrontar-lo, per què no us convideu a pujar amb tu?

Verge

L'alineació astral d'avui us encoratja a incorporar més llibertat a la vostra vida. La imatge que tens de tu mateix està en procés de canvi. Endavant! Permet-te tenir molt més poder del que penses que tens. En aquest moment, és més important per a tu demostrar què ets capaç de fer en comptes de tractar de convèncer els altres sobre les teves habilitats.

Balança

L'alineació astral d'avui us encoratja a incorporar més llibertat a la vostra vida. La imatge que tens de tu mateix està en procés de canvi. Endavant! Permet-te tenir molt més poder del que penses que tens. En aquest moment, és més important per a tu demostrar què ets capaç de fer en comptes de tractar de convèncer els altres sobre les teves habilitats.

Escorpí

Podria ser que hagis estat treballant en un projecte gran que esperaves poder acabar. En canvi, has ensopegat amb inconvenients? Fins ara potser el teu lema era "concretar les coses d'una vegada per totes", però ara no funciona. Tot i això, l'energia et brinda confiança i energia renovada per agitar una mica les coses. Els teus projectes actuals se'n beneficiaran.

Sagitari

Avui no sentiràs desitjos de fer broma! Més que de costum, sents la necessitat d'estar en un ambient tranquil per poder concentrar-te a la teva feina i seguir els teus plans específics per al dia. Últimament has estat enyorant la independència al punt de jugar amb la idea de treballar pel teu compte. Per què no? Series un molt bon cap!

Capricornio

Amb l'actual alineació astral en joc, vols treballar intensament! Aquest seria un bon moment per posar els teus assumptes en ordre. Ho has d'admetre: has vingut descuidant-los últimament. No has de témer el futur ja que les influències del mes seran summament favorables per a tu. Prepara't per sentir-te molt feliç els propers dies.

Aquari

Ets tan raonable. Però t'estàs aproximant a un punt crucial a la vida i potser estàs començant a sentir els primers signes d'això en aquest moment. L'atracció és irresistible. Hauries de saber que la configuració dels cossos astrals suggereix que et deixis portar pel corrent i rebis allò inesperat amb els braços oberts!

Peixos

El dia per endavant serà una mica confús. Serà com si haguessis deixat una gran festa on l'estaves passant genial. La teva ment seguirà amb l'eufòria i l'emoció de conèixer persones noves i fer plans, encara que de sobte serà moment d'anar a treballar! Tot just si tindràs temps de raspallar la teva roba per treure el paper picat. És hora de baixar i concentrar-te a la terra dels negocis.