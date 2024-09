‘El Pingüino’ arrasa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’spin-off de The Batman, El Pingüino, ha arribat a Max superant totes les expectatives. Segons dades proporcionades per la plataforma, la sèrie protagonitzada per Colin Farrell i Cristin Milioti ja ha acumulat 5,3 milions d’espectadors als Estats Units des del seu debut el 19 de setembre. Aquesta impressionant xifra inclou tant les visualitzacions en streaming al servei de Max com les retransmissions a través del canal HBO. El més sorprenent és que la sèrie ha aconseguit superar produccions tan aclamades com l’última temporada de Succession o la segona entrega de The White Lotus pel que fa a l’audiència inicial.

Però a més del seu èxit als EUA, El Pingüino també ha batut rècords en l’àmbit global, posicionant-se com la millor estrena a la plataforma Max en els primers quatre dies, un fet que no es veia des del llançament de The Last of Us el gener del 2023. Això la converteix en una de les ficcions més rellevants de l’any pel que fa a impacte mediàtic i popularitat.

La sèrie segueix Oswald Oz Cobblepot, interpretat magistralment per Farrell, en la lluita per prendre el control de l’inframon criminal de Gotham després de la mort de Carmine Falcone, un dels principals capos de la màfia a la ciutat.

L’atmosfera de la sèrie és fosca, tensa i carregada de violència, un reflex de l’estil que va caracteritzar The Batman (2022), dirigida per Matt Reeves. Aquest ambient tenebrós i l’exploració dels baixos fons de Gotham han estat elements clau en l’èxit de la sèrie, que reprèn el to que va convertir la pel·lícula en un fenomen.

Les xifres aconseguides per El Pingüino la situen com un dels llançaments més potents de l’any, i tot indica que aquesta ficció podria esdevenir una peça central per al futur de l’univers de Batman.