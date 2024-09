Aliança amb Netflix

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Richard Gadd s’assegura el futur a llarg termini a Netflix. Tot i que el seu pròxim projecte, Lions, es podrà veure a Max –tal com ja vam avançar en aquesta mateixa pàgina fa uns dies–, el creador i protagonista de Mi reno de peluche ha optat per signar un contracte de llarga durada amb Netflix, per a la qual desenvoluparà noves produccions de ficció durant els pròxims anys. De fet, HBO Max també ha estat temptejant el guionista per fitxar-lo en exclusiva, però finalment ha estat la seva competidora directa qui s’ha sortit amb la seva.

La notícia, que recull Deadline, arriba pocs dies després que Mi reno de peluche triomfés als Premis Emmy, amb sis guardons; entre els quals el de millor minisèrie. En tot cas, tot i que l’acord es coneix ara, les dues parts el van tancar a l’agost, després que les nominacions per als premis televisius deixessin ja ben posicionada la producció gal·lesa.

L’aliança té tot el sentit si tenim en compte que la ficció s’ha convertit en el gran fenomen de l’any a la plataforma. Nascuda sense la pretensió de convertir-se en un èxit massiu, amb una promoció inicial molt limitada en comparació amb les grans superproduccions de la companyia, Mi reno de peluche va fer-se notar en pocs dies. D’acord amb les dades que comparteix Netflix, la sèrie ha estat en el Top 10 de sèries de parla anglesa durant vuit setmanes i ha sumat 88,4 milions de reproduccions en els primers tres mesos de disponibilitat.

La poderosa història també va captivar la crítica de manera unànime, tot i que va donar peu a una gens agradable controvèrsia: l’argument estava inspirat en les traumàtiques experiències personals de Gadd, que va patir assetjament durant anys per part d’una dona. L’interès de l’audiència per conèixer el cas real va portar a desemmascarar la persona que va assetjar l’actor, qui ja ha iniciat un procés judicial contra Netflix per ser compensada per danys i perjudicis.