De París a Roma

Emily in Paris tindrà cinquena temporada a Netflix. La plataforma ha informat de la renovació de la ficció per una nova tanda d’episodis quan la quarta entrega tot just acaba d’estrenar-se. “Estem encantats amb la increïble resposta que està tenint aquesta nova temporada d’Emily in Paris, i entusiasmats de tornar amb una cinquena per continuar les aventures de la protagonista a Roma i París”, ha declarat Darren Star, creador de la sèrie, a l’esdeveniment Tudum, oferint un avanç sobre com continuaran les trames.

En els últims episodis estrenats, Emily comença una relació amb un italià i es muda a Roma per obrir una oficina per a l’Agence Grateau a la ciutat: “Emily tindrà presència a Roma. Això no significa que no estarà a París, però tindrà presència a Roma”, ha insistit Star.

Per al showrunner, enviar la protagonista a Itàlia té l’objectiu d’“anar per davant de l’audiència i portar-la a llocs inesperats”, i demostrar que “la sèrie té la capacitat de deixar una major empremta”.

Lily Collins, l’actriu que dona vida a Emily en la ficció, també s’ha pronunciat sobre la renovació de la seva sèrie per a un cinquè lliurament. La intèrpret ha explicat que està “ansiosa” per saber què passarà entre el personatge i Marcelo (Eugenio Franceschini), el seu nou xicot italià.

“Marcello és una aventura completament diferent perquè, en última instància, volem que l’Emily pugui tenir un millor equilibri entre la seva vida personal i laboral. I el noi arriba en el moment perfecte”, ha declarat.

Segons Star, la relació entre Emily i Marcello tindrà molt pes en els nous capítols: “Sento que tenen un feeling real, una connexió romàntica real. Molt d’això continuarà ocorrent la pròxima temporada”, assegura