Retrat íntim

El cantant i compositor Alejandro Sanz acaba d’anunciar l’inici del rodatge d’una docusèrie per a Netflix que permetrà “accedir al backstage” de la seva vida, i en el qual revelarà els pròxims plans personals i professionals de l’artista “després d’una etapa difícil, sobre la qual se sincerarà per primera vegada”.

Així ho ha anticipat el comunicat oficial sobre aquesta producció, encara sense títol oficial confirmat, que arribarà a la plataforma de streaming de la mà de Sony Music Vision. El projecte ja ha començat a gravar-se sota la direcció d’Álvaro Ron, un cineasta amb experiència tant als Estats Units com a Espanya.

“Últimament em veieu poc per aquí, però avui és un dia especial. Haig d’explicar-vos un projecte que m’omple d’il·lusió i no aguanto més... Em disposo a fer el tour més gran de tota la meva carrera. Em veureu on mai m’heu vist. Què us sembla? Sona bé, veritat?”, va publicar fa uns dies el mateix Sanz a la xarxa social X de forma una mica críptica, abans de revelar la naturalesa del projecte.

El maig del 2023, el cantant va publicar a les seves xarxes socials un missatge que va generar tanta preocupació com suport per part dels seus seguidors i companys de professió: “No estic bé. No sé si això serveix d’alguna cosa, però vull dir-ho. Estic trist i cansat. A vegades no vull ni estar”.

Al juny d’aquell mateix any va signar nou contracte discogràfic amb Sony Music i ja al novembre, amb motiu dels Latin Grammy celebrats a Sevilla, va anticipar que estava treballant en noves cançons, que posarien continuació al seu últim disc d’estudi, Sanz (2021).

L’autor de Más (1997), el disc més venut de la història de la música espanyola, i també d’El alma al aire (2000), el segon de major èxit comercial al país veí, posseeix un total de 18 àlbums publicats, dels quals ha despatxat 25 milions de còpies entre Espanya, Llatinoamèrica i els EUA.