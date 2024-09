Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Amb la configuració astral d'avui, examinaràs la manera com coneixes les persones. El teu costat tímid i sensible de vegades et dificulta tenir més energia. A la feina en aquests moments hi ha certs canvis que t'inspiraran perquè assumeixis un paper més actiu. Confia en les teves habilitats i els nervis per manejar les responsabilitats i la notorietat que va en augment. Ets capaç de moltes coses màgiques, per tant atreveix-te a arribar més lluny.

Taure

Segons l´orientació del dia, avui analitzaràs la teva situació laboral. Generalment ets un bon jutge de les persones i un psicòleg natural. Avui intentaràs descobrir com ubicar-te millor a la teva feina. Potser intenteu aconseguir un augment o promoció. Avui tindràs algunes premonicions emocionant i pràctiques, en pren nota!

Bessons

En aquest moment potser et sentis una mica distant de la teva parella, o hagis tingut un enfrontament amb la teva família. Ja no sents comoditat perquè has travessat molts canvis interiors confosos. Amb l'alineació astral d'avui, aquests sentiments de desconnexió es podrien tornar exagerats. Fes tot el possible per restablir la connexió amb els teus éssers estimats perquè el teu cor necessita obrir-se a un contacte més intens.

Cranc

Avui és un d'aquells dies en què hauràs de tenir cura de no espantar-te de la teva ombra. Amb l'energia actual, fets simples podrien desencadenar temors i inseguretats. No corres cap perill, com tampoc no ho corre la relació amb els teus éssers estimats. Però si no tens cura, podries atrapar-te enmig de temors. No t'obsessions innecessàriament perquè tot està bé.

Lleó

Potser sentis que darrerament has lliurat una batalla de voluntats amb el teu interès amorós o parella. Amb lenergia celestial en joc, aquestes diferències podrien reforçar-se i serà tot un desafiament trobar punts en comú. Necessites concentrar-te en les qüestions bàsiques, com ara quant s'estimen de debò i desitgen que les coses funcionin. Aleshores podràs avançar des d'aquí cap a una resolució pacífica.

Verge

De vegades no manifestes els sentiments subjacents a les teves relacions. Pots veure com les tensions es van acumulant, però les ignores fins que ja és massa tard. Amb l'aspecte d'avui, podries prendre consciència d'algunes qüestions incòmodes o inquietants en una relació que cal abordar. No evitis la situació ni deixis tot per més endavant. Necessites parlar sobre el que està succeint perquè puguin treballar junts darrere de les solucions.

Balança

Les teves darreres relacions no han resultat fàcils. T'han posat a prova i desafiat de maneres diferents. Es van posar en dubte la teva lleialtat i afecte i de vegades fins i tot tu abriges dubtes sobre els teus sentiments. Amb l'alineació planetària d'avui, et pots trobar enmig de més confusió. No et preocupis. No sempre et sentiràs a la foscor. Aviat arribaran les solucions.

Escorpí

Avui podries experimentar sentiments fluctuants en una relació personal. La configuració astral et fa enfrontar-te als que en realitat són els teus aliats. Podries estar massa sensible o en plena paranoia preocupant-te perquè aquesta persona no t'entén de debò. Tracta de no obsessionar-te ni de caure víctima de la por. Si parles amb ella sobre les teves preocupacions, descobriràs que les teves pors eren producte del cansament.

Sagitari

Últimament has estat travessant una etapa de desafiaments en la qual van finalitzar diverses de les teves relacions. Amics que semblaven propers potser van desaparèixer o es van allunyar. La relació amb els teus pares i germans pot haver canviat. I potser esteu lluitant per mantenir l'equilibri amb la vostra parella, que significa molt per a tu. Amb l'energia astral en joc podries estar pensant en aquestes situacions. Tracta de no obsessionar-te amb elles, perquè el canvi és inevitable en tota relació.

Capricornio

Avui no vagis gaire lluny demanant disculpes o retrocedint. En aquest moment t'envolten egos molt forts i, si bé la teva intenció és pacificar, no vols que s'aprofitin de tu. Amb l'alineació astral en joc, us envoltaran qüestions relacionades amb el poder i l'autoritat. Tingues paciència per entendre les coses que succeeixen. Podria haver-hi canvis en la manera de manejar-te amb algunes persones.

Aquari

Atesa la configuració planetària d'avui, us trobareu mirant de prop la manera com les persones es comporten al vostre voltant. Tens moltes amistats al teu voltant, però algunes et demanen molta ajuda. Potser és el moment de fer un pas enrere i deixar-los assumir la seva part de la feina. Tu només desitges allò just per a cadascú, per tant no et reprimeixis en no fer escoltar la teva pròpia opinió.

Peixos

Avui potser descobreixis que et preocupen temes relacionats amb el poder i l'autoritat. Amb l'energia astral en funcionament, examinaràs la teva imatge professional i intentaràs decidir com fer millores. Si generalment ets massa agressiu amb les persones, decidiràs suavitzar el teu to una mica. Aquest costat exaltat i enèrgic us dóna una personalitat magnètica, però de vegades les figures autoritàries el prenen com una amenaça.