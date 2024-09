Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

L'aspecte en joc d'avui et podria fer reavaluar una relació. Podria ser una relació romàntica, amigable o familiar. De tota manera, hi ha algú a la teva vida que ha estat distanciat últimament però li agradaria estar més a prop teu. Potser hi va haver un intercanvi de paraules fortes i encara queden ressentiments o malentesos. És un bon dia per reconèixer la importància daquesta relació i fer les paus.

Taure

Tens a ser idealista i només veus la part bona de la gent, però amb la configuració d'avui, podries descobrir que has de trobar el costat fosc de les persones a la teva vida. Tots tenen un costat fosc, menor, que necessiten aprendre a manejar. Últimament persones properes t'han fet mal. Tingues honestedat amb tu si sents desitjos de posar fi a aquestes amistats.

Bessons

El mes passat va ser probablement molt ric en emocions, cosa que segurament va coincidir perfectament amb els teus gustos. No obstant, potser encara no pots comprendre perquè vas actuar com ho vas fer. L'aspecte en joc avui us ofereix una explicació, i com a bonificació, us ajuda a posar els peus novament sobre la terra i portar els vostres pensaments a la realitat. Feliç aterratge!

Cranc

Potser sentis que el teu grup usual d'amics t'estigui traient la teva energia en comptes de recarregar-te-la, com han de fer els amics veritables. De la mateixa manera, potser sentiràs insatisfacció amb la teva carrera. L'alineació planetària suggereix avui que facis una avaluació general de la teva situació per intentar aconseguir una qualitat de vida i una integritat en les teves relacions que satisfacin les teves expectatives.

Lleó

En comptes de topar el cap contra la paret intentant que les altres persones canviïn, perquè no et prens el teu temps avui per ocupar-te dels teus propis assumptes, els que t'impedeixen progressar a la vida. Tot i que desitges trencar el satus quo i veure que el món que t'envolta progressa socialment, hi ha una atmosfera conformista a l'aire avui, a causa de l'energia astral en joc, fent semblar que els que t'envolten no progressen, sinó que tornen . Però aquest és el vostre problema, no el vostre.

Verge

L'ambient és una cosa intensa avui per a algú com tu. Aquesta intensitat, però, ve acompanyada d'una grandiosa oportunitat. L'alineació celestial porta l'oportunitat de solucionar d'una vegada tots vells problemes que tens amb germans o amics íntims. Aprofita aquesta oportunitat; no es tornarà a presentar per gaire temps.

Balança

L'alineació planetària avui crea una sensibilitat elevada que et podria fer experimentar un conflicte amb figures d'autoritat. Atès que et resulta tan difícil ignorar els comentaris dels altres, no importa com siguin irrellevants, avui el comentari més subtil et semblarà un insult. T'anirà millor quan t'adonis que de vegades hi ha valor a seguir les regles dels altres en comptes de sempre tractar de fer les teves.

Escorpí

Per a la configuració astral, avui és el dia de la independència! De vegades ens sentim culpables per deixar-nos influenciar pels altres. Si t'has sentit així últimament, a la feina oa casa teva, pot ser temps de prendre aquests sentiments més seriosament. Si ja et cansa fer el que et diuen els altres, i desitges pensar lliurement i independentment, aquest és el dia per fer-ho! Quan apareix l'oportunitat de dir el que penses, fes-ho.

Sagitari

Hi ha tres paraules importants per a tu avui: metes, organització i cooperació. L'energia celestial en joc et diu que t'ocupis de qualsevol petit problema que podria interferir al teu camí en el futur. Soluciona'ls el més eficientment possible. Quan ho facis, colliràs les recompenses de la teva àrdua tasca del mes, ja sigui en la teva relació amb les persones properes a tu, oa la teva carrera.

Capricornio

Millor que ho acceptis: és així. Ets el que ets, amb el cos que tens, l'ingrés que guanyes i les habilitats i els talents que posseeixes. Per més que vulguis ser millor o diferent, no passarà. Tot i això, l'energia celestial en joc està tractant de dir-te que una vegada que t'acceptis com ets, la teva felicitat i satisfacció personal omplirà el teu món de bells colors.

Aquari

Avui t'espera un dia excel·lent! Les estrelles s'alineen per accentuar tant la teva creativitat com la teva productivitat. Tots aquests projectes amb què vas estar somiant començaran a veure la llum del dia. Aprofita aquest fructífer període per recollir les recompenses de tot el teu ardu treball de les darreres setmanes. És temps de reconèixer que la gent realment t'aprecia per tot el teu meravellós talent!

Peixos

Avui, donada l'energia celestial en joc, podries sentir que res no surt com desitjaries. En realitat les coses no estan malament: és que les teves emocions estan una mica alterades i necessites buidar-te. L'energia del dia podria fer-te espantar-te de la teva ombra. Aneu amb compte de no terroritzar-vos davant de coses que no són tan importants. A casa, intenta alegrar l'ambient veient comèdies per televisió.