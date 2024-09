Potter es fa esperar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de fa mesos es dona per fet que la sèrie de Harry Potter s’estrenarà a la plataforma Max al llarg de l’any 2026. Ara, però, un dels màxims executius de la companyia ha volgut donar més informació sobre la data en què arribarà aquesta esperadíssima ficció, que adaptarà una de les aventures literàries més exitoses de la història.

En principi, això seria una bona notícia per als fans de la saga si no fos perquè retarda els plans inicialment previstos. I és que, segons Casey Bloys, director de continguts d’HBO i Max, la ficció televisiva de Harry Potter no arribarà fins a “final de 2026 o principi de 2027”.

A més, Bloys ha volgut insistir especialment en una qüestió: des d’HBO Max no es vol concretar, de moment, una data exacta, de manera que ni tan sols aquest termini hauria de complir-se. “No hem anunciat cap data”, ha subratllat el directiu en una entrevista amb el mitjà especialitzat Deadline. “Els guionistes acaben de començar a escriure, així que és massa aviat per parlar d’una data d’estrena”.

Fins aleshores, els subscriptors de la plataforma tindran a la seva disposició les noves temporades de The Last of Us, Hacks i The White Lotus, que arribaran al servei a principis de l’any vinent. I per aquelles dates començarà també el rodatge de la tercera temporada d’Euphoria, una sèrie que arrossega un important historial de retards.

D’altra banda, Gary Oldman, qui va interpretar Sirius Black en quatre de les pel·lícules, ha dit que està disposat a reprendre el personatge en la megaproducció que prepara Max. En qualsevol cas, ell mateix va confirmar a la catifa vermella dels Emmy que encara no se li ha ofert aquest paper. Mentrestant, l’equip de càsting està buscant els actors que donaran vida tant al trio protagonista –Harry, Ron i Hermione–, com a la resta de personatges principals de l’univers de Harry Potter.