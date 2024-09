Plagi a Netflix?

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cineasta indi anomenat Sohan Shah ha acusat Netflix de plagiar una pel·lícula seva estrenada l’any 2009 per fer El juego del calamar. El realitzador ha decidit denunciar la plataforma de pagament presentant una demanda en un tribunal de Nova York. El tràmit s’hauria formalitzat divendres de la setmana passada.

Segons al·lega Shah, la reeixida sèrie coreana “és una còpia flagrant” de la seva pel·lícula Luck. Aquest llargmetratge narra la història d’“un grup de persones desesperades i endeutades que són induïdes a participar en una sèrie de jocs competitius per guanyar grans quantitats de diners”. La sorpresa per a tots ells, tal com també ocorre en la ficció de Netflix, és que perdre els diferents reptes suposa la mort immediata.

“La trama principal, els personatges, els temes, l’estat d’ànim, l’entorn i la seqüència d’esdeveniments de Squid Game [el títol original de la ficció de Netflix en anglès] són sorprenentment similars als de Luck, desafiant qualsevol possibilitat que totes aquestes similituds puguin ser una coincidència”, afirma Shan en la seva denúncia, recollida pel mitjà especialitzat Gazettely.

La resposta de la plataforma d’streaming no s’ha fet esperar, i ja ha contestat en un comunicat a les acusacions llançades pel cineasta indi. “Aquesta afirmació no té fonament. El juego del calamar va ser creat i escrit per Hwang Dong-hyuk i tenim la intenció de defensar aquest assumpte enèrgicament”, han declarat.

Sohan Shah assegura que Netflix no tan sols ha infringit els drets d’autor sobre la seva pel·lícula Luck amb la popular sèrie coreana, sinó que també ho continua fent en els seus productes derivats, com ara el concurs de telerealitat que està basat en l’univers de la ficció, que es va estrenar uns mesos després arran del gran èxit de la sèrie, o el videojoc que la plataforma està a punt de llançar.