'El retorn al romànic'

‘EL RETORN DEL ROMÀNIC, UNA TAULA RODONA AL TOMB DE LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ANDORRÀ’

Acompanya’ns per saber més coses de com els investigadors treballen per localitzar el patrimoni cultural fora de les nostres fronteres. Horari: de les 18.30 h a les 20 h. Espai Columba. Andorra la Vella.

VISITES

VISITA NOCTURNA A L’EXPOSICIÓ ‘ELS ANYS 80. LA BENEDICCIÓ DEL CAOS’

Podreu gaudir d’una selecció de pintura, escultura, fotografia, moda, arts gràfiques... del que va ser el fenomen cultural de la Movida. Hora: a les 20 h i a les 21.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘LIVRE LABIRINTO’

Amb Claudio Ramires, artista plàstic, arquitecte de la informació i publicista. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘KOKORO: EL MEU COS NO ÉS LA MEVA ÀNIMA’

Col·lecció d’obres pictòriques, escultures i fotografies (photoart) de l’artista Naiara Galdós. Hora: 18 h. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 27 de setembre.

‘UBICACIONS’, DE LA GRAVADORA I JOIERA MAR GARCIA OLMO

L’exposició presenta una selecció de gravats de la col·lecció Ubicacions, així com una recopilació d’altres gravats de l’artista. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.

PINTURES MURALS DE SANT ESTEVE D’ANDORRA LA VELLA

Accés gratuït al museu amb motiu de l’arribada de les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella durant els mesos d’agost i setembre. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.

‘ELS ANYS 80. LA BENEDICCIÓ DEL CAOS’

Exposició que mostra el panorama ampli i versàtil a través de manifestacions pictòriques, fotogràfiques, escultòriques, gràfiques i, fins i tot, de moda. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins al 5 d’octubre.