La nit de ‘Shogun’

El drama japonès ambientat al segle XVII Shogun va rebre quatre premis Emmy diumenge passat a la nit, ampliant d’aquesta manera el seu rècord com la sèrie d’una temporada amb més guardons de la història. De la seva banda, Hacks va donar la sorpresa en arrabassar-li el guardó a millor sèrie de comèdia a The Bear, una de les grans favorites en aquest gènere.

Shogun, que ja havia rebut la setmana passada 14 estatuetes en els Emmy a les Arts Creatives –que reconeixen aspectes tècnics de les produccions televisives–, es va imposar en les categories de millor sèrie de drama, millor actor (Hiroyuki Sanada) i actriu (Anna Sawai) de drama, i millor direcció, ampliant el palmarès a 18 guardons en total.

The Bear, que partia com la preferida indiscutible per als apartats de comèdia, va ser derrotada per Hacks, la sèrie de HBO que també es va embutxacar el premi a millor actriu de comèdia per la interpretació de Jean Smart.

No obstant això, la sèrie que segueix el xef Carmen Berzatto va guanyar per segon any consecutiu en millor actor de comèdia (Jeremy Allen White) i millor actor de repartiment (Ebon Moss-Bachrach), i li va atorgar a Liza Colón-Zayas el primer Emmy de la seva carrera pel paper de Tina Marrero, vencent així dures contrincants com ara Meryl Streep o Carol Burnett. En total, la sèrie es va emportar quatre premis diumenge passat i altres set diumenge anterior.

D’altra banda, la polèmica Baby Reindeer va arrasar en posicionar-se com la millor minisèrie i triomfar en els apartats de millor actor de minisèrie (Richard Gadd), millor actriu de repartiment (Jessica Gunning) i millor guió. “No importa com de malament es posin les coses, la vida sempre millora, segueixin endavant!”, va dir un commogut Gadd en rebre el seu primer guardó de la nit.

La veterana actriu Jodie Foster va rebre el primer Emmy de la seva carrera en imposar-se davant la colombiana Sofía Vergara com a millor actriu d’una minisèrie amb el paper de la detectiu Liz Danvers a True Detective: Night Country, mentre que Billy Crudup va guanyar l’Emmy a millor actor de repartiment d’una sèrie de drama per la seva interpretació com a Cory Ellison a The Morning Show.

L’únic triomf per a la sèrie sobre la reialesa britànica The Crown, que afrontava la seva última edició en aquests premis després que estrenés l’any passat la sisena i última temporada, va ser en la categoria de millor actriu de repartiment d’una sèrie de drama, atorgat a Elizabeth Debicki, qui va donar vida a la princesa Diana de Gal·les.