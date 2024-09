Un format insòlit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Regreso a Las Sabinas ja ha fet història de la televisió sense encara haver-se estrenat; i és que es tracta de la primera telenovel·la diària espanyola que s’emetrà, des del pròxim 11 d’octubre, a través d’un servei de streaming, concretament Disney+, i no en una cadena convencional com és l’habitual.

Tant des de la plataforma com des de la productora Diagonal TV reconeixen que ha estat una aposta “molt forta” i que com que ningú estava fent una cosa similar, es van preguntar per què no tirar-la endavant. “Estem intentant canviar les regles del joc que tenien les sèries diàries, però amb més exteriors, més temps per rodar, amb l’equip tècnic i artístic... És una aposta segura quan hi ha un públic àvid per a aquesta mena de gèneres, però també és arriscada pel tipus d’emissió”, ha dit Sofía Fàbregas, vicepresidenta de producció original de Disney+ a Espanya, en declaracions a EFE.

La ficció, que protagonitzen Andrés Velencoso, Natalia Sánchez, Celia Freijeiro, Ángela Molina i María Casal, té 70 capítols i compta amb un final tancat, és a dir, que en principi no hi haurà una segona temporada. L’estratègia d’emissió és llançar els cinc primers episodis el pròxim 11 d’octubre, i a partir del 14 d’octubre, estrenar-ne un de manera diària que estarà disponible des de les 8 del matí.

A Regreso a Las Sabinas, les germanes Molina, després de molts anys sense veure’s, reben una trucada que les fa tornar al seu poble natal, Manterana, per atendre els problemes de salut que pateix el seu pare. Aquest inesperat retorn suposa retrobar-se amb la vida i els amors que van intentar oblidar. Instal·lades a la seva finca familiar, Las Sabinas, s’enfrontaran a secrets del