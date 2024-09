Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

MÚSICA

‘LES NACIONS MUSICALS DEL BARROC’

Un concert per apropar la música barroca i fer un viatge per alguns dels països com Itàlia, França, Anglaterra i Alemanya. Hora: 12 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

TEATRE I DANSA

FESTAC

Espectacles itinerants, Companyies de teatre, vermut al Festival de Teatre al Carrer. Hora: 11.30 h. Sant Julià de Lòria.

JORNADES

‘PEDRA SECA, TRANSHUMÀNCIA I FARGUES, EL PAISATGE CULTURAL A LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR’

Ens explicaran quines són les activitats antròpiques que han modelat aquest paisatge cultural, les investigacions que s’hi han dut a terme i els vestigis arqueològics que s’hi poden observar. Hora: de 8.30 a 15 h. Aparcament de les Fonts. Escaldes-Engordany.

MERCATS

MERCAT QUI TÉ QUI VOL

Mercat de segona mà en què tot és gratuït i tothom es pot endur allò que li agradi de qualsevol de les parades, per donar-li una segona vida. Hora: de les 11 a les 14 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

EXPOSICIONS

‘KOKORO: EL MEU COS NO ÉS LA MEVA ÀNIMA’

Inauguració de l’exposició Kokoro: el meu cos no és la meva ànima, una col·lecció d’obres pictòriques, escultures i fotografies (photoart) de l’artista Naiara Galdós. Hora: 18 h. Edifici l’Estudi. Ordino.

‘UBICACIONS’, DE LA GRAVADORA I JOIERA MAR GARCIA OLMO

L’exposició presenta una selecció de gravats de la col·lecció Ubicacions, així com una recopilació d’altres gravats de l’artista. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.

‘ELS ANYS 80. LA BENEDICCIÓ DEL CAOS’

Exposició que mostra el panorama ampli i versàtil a través de manifestacions pictòriques, fotogràfiques, escultòriques, gràfiques i, fins i tot, de moda. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.