‘Dexter’, els orígens

SkyShowtime ha difós diverses imatges i el teaser oficial de Dexter: Pecado Original, la preqüela que pretén aprofundir en els orígens de l’assassí en sèrie justicier. Després de més d’una dècada des de la finalització de la ficció original i el retorn del personatge amb Dexter: New Blood, aquesta nova sèrie explora els inicis de Dexter Morgan i la seva transició d’un jove amb impulsos foscos a un assassí metòdic que segueix un estricte codi moral.

La preqüela ens trasllada al Miami dels primers anys noranta, on un jove Dexter, interpretat per Patrick Gibson, exerceix com a estudiant i becari forense al departament de policia metropolitana de la ciutat. Segons la sinopsi oficial, la trama girarà al voltant del descobriment dels primers impulsos violents de Dexter i la seva lluita per controlar-los. Sota la guia del seu pare adoptiu, Harry Morgan, interpretat per Christian Slater, el jove aprèn a canalitzar els seus desitjos homicides cap a un objectiu: aquells que, segons el seu parer, mereixen ser eliminats per representar una amenaça per a la societat.

Un dels elements clau de la sèrie serà el Codi de Harry, un conjunt de regles que Dexter seguirà al llarg de la seva vida per mantenir-se ocult de les autoritats mentre elimina criminals que aconsegueixen escapar de la justícia. Aquest codi és la brúixola moral del protagonista i un tema central en la sèrie mare, que ara serà explorat novament.

Juntament amb Gibson i Slater, la sèrie compta amb la participació de Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey i Molly Brown. A més, Michael C. Hall, qui va donar vida a Dexter Morgan a la sèrie original, té una presència important, ja que dona veu al subconscient del personatge.

L’estrena està prevista per al 13 de desembre als Estats Units, a través de Paramount+. Tot i que no s’ha confirmat la data exacta per a Europa, s’espera que la sèrie arribi poc després a través de SkyShowtime.