Batalla a ‘Star Wars’

Darth Vader és, sens dubte, el dolent més icònic de l’univers Star Wars, que va arrencar l’any 1977 amb l’estrena d’Episodi IV: Una nova esperança. En aquesta mateixa pel·lícula, l’actor Peter Cushing va interpretar Moff Tarkin, un dels comandants de l’Imperi i dels homes forts de Palpatine. Després de la defunció de l’intèrpret el 1994, Disney va reviure el personatge amb tecnologia CGI per a un cameo a Rogue One: Una història de Star Wars. No obstant això, aquesta decisió podria sortir-li cara, ja que, vuit anys després de l’estrena de la pel·lícula, Tyburn Film Productions ha demandat la companyia per utilitzar la imatge de Cushing.

Estrenada el 2016, Rogue One relatava com un esquadró de l’Aliança Rebel traçava un pla per robar els plans amb els quals, més tard, Luke Skywalker destruiria, al final de l’Episodi IV, l’Estrella de la Mort. Gràcies als avanços de la tecnologia, Lucasfilm va poder ressuscitar Cushing com a Tarkin, prenent com a base digital per al seu físic l’actor Guy Henry.

Ara, segons ha informat el rotatiu The Telegraph, el productor Kevin Francis, fundador de Tyburn Film Productions i íntim amic de Peter Cushing, està prenent mesures legals contra Lucasfilm i contra la productora Lunak Heavy Industries per recrear el rostre de l’actor en la cinta de Gareth Edwards. Pel que sembla, es van infringir els termes d’un contracte signat amb l’intèrpret britànic uns anys abans de la seva defunció. Francis assegura que es troba en possessió d’un document en el qual Cushing prohibia utilitzar la seva imatge en futures produccions sense tenir l’autorització expressa del seu amic productor.

Per part seva, Disney ha plantat cara a aquesta acusació al·legant que tenen en el seu poder el contracte de drets d’imatge que Cushing va signar el 1977 en rodar el primer film de la saga. El que ha desembocat en el fet que totes dues parts hagin de solucionar la disputa al Tribunal Superior de Londres.

Cushing és, fora de tot dubte, història de l’univers Star Wars. Però, més enllà d’encarnar Tarkin en l’Episodi IV, l’actor ha interpretat altres il·lustres personatges al llarg de la seva extensa carrera. Entre els més recordats hi ha l’estrambòtic personatge del Doctor Who en la sèrie homònima de la BBC, al qual va interpretar en dues ocasions, o Sherlock Holmes.

La demanda interposada per Francis contra Disney no és una simple qüestió sobre els drets d’imatge de Cushing. Curiosament, Lucasfilm també va utilitzar la intel·ligència artificial per rejovenir Carrie Fisher a Rogue One i, dit sigui de passada, Mark Hamill a The Mandalorian.