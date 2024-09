Final en suspens

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amazon ha decidit suspendre indefinidament la producció de la tercera i última temporada de Good Omens, una de les seves produccions més exitoses. Darrere la decisió hi ha les recents acusacions d’abús sexual contra Neil Gaiman, coautor de la novel·la original i showrunner de la ficció televisiva. Aquestes acusacions, publicades al juliol pel portal Tortoise Media, han posat Gaiman en el centre de la polèmica, la qual cosa ha portat Prime Video a replantejar-se el futur del reeixit projecte audiovisual.

Les denúncies inclouen al·legats d’abús sexual el 2003 contra una noia de 18 anys i, el 2022, contra una altra jove de 23 anys que treballava com a mainadera per a Gaiman a la seva casa a Nova Zelanda. Mentre l’autor ha negat les acusacions de conducta inapropiada en el primer cas, el segon està sota investigació per part de les autoritats neozelandeses.

Good Omens ha estat un èxit notable per a la plataforma d’Amazon des de la seva estrena el 2019. La primera i segona temporada van rebre elogis tant de la crítica com de l’audiència, i la ficció va ser renovada fa pocs mesos per a una tercera entrega, que s’esperava que posés fi a la història. La producció havia estat programada per començar el gener del 2025, amb Gaiman en el rol de productor executiu, guionista i showrunner.

La pausa en la producció d’aquesta sèrie arriba en un moment en què Gaiman ja ha vist aturats altres projectes. Disney+, per exemple, ha posat el fre al desenvolupament de l’adaptació d’El llibre del cementiri, una altra obra de l’autor que en aquest cas havia de ser dirigida per Marc Forster. Així mateix, la minisèrie Anansi Boys, que l’escriptor havia estat treballant amb Amazon MGM Studios des del 2022, segueix sense una data d’estrena, igual que la segona temporada de Sandman, una adaptació produïda per Netflix.