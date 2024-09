Buscant Harry Potter

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

HBO ja ha convocat les primeres audicions al Regne Unit per trobar els actors que interpretaran Harry Potter, Hermione Granger i Ron Weasley en la pròxima sèrie dedicada al mag estudiant del Col·legi Hogwarts. “Estem compromesos amb un càsting inclusiu i divers. Per a cada paper, si us plau enviï intèrprets qualificats, sense tenir en compte l’origen ètnic, sexe, discapacitat, raça, orientació sexual o identitat de gènere”, anuncia la convocatòria difosa per internet.

El càsting busca nens que tinguin entre nou i onze anys l’abril del 2025, i que siguin residents del Regne Unit o Irlanda. Els infants que hi vulguin participar hauran de fer arribar dos vídeos: un de màxim trenta segons en el qual recitin un poema que no tingui res a veure amb Harry Potter i on facin servir el seu propi accent, i un altre més personal d’un minut màxim on parlin sobre ells i sobre un membre de la seva família, entre altres aspectes.

HBO rebrà les diferents candidatures fins al 31 d’octubre. La convocatòria especifica que la sèrie es filmarà al Regne Unit durant la temporada 2025-2026.

L’abril del 2023, el conglomerat de mitjans i d’entreteniment va anunciar que la sèrie estava en producció i que basarien cada temporada en un llibre de la saga creada per J. K. Rowling. Aquest any, el director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, va avançar que l’adaptació televisiva de les novel·les arribarà a la plataforma Max el 2026, però no va anunciar una data específica.

El projecte està plantejat de manera que tingui una dècada de durada i la creadora del personatge, qui en els últims anys ha estat en l’ull de l’huracà per les seves polèmiques declaracions considerades com a “transfòbiques”, serà la productora executiva de la sèrie.