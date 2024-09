Una dècada icònica

In Vogue: The 90s

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Disney+ estrena divendres 13 de setembre la sèrie documental In Vogue: The 90s. Es tracta d’un exhaustiu treball estructurat en sis capítols que relata la història de la indústria de la moda durant la dècada dels noranta, a través dels protagonistes més destacats. L’editora Anna Wintour, la model Naomi Campbell o la dissenyadora Victoria Beckham són algunes de les col·laboradores més representatives d’aquesta producció.

La sèrie, que arrencarà amb una primera tanda de tres capítols, repassa els moments més sorprenents de la dècada més agitada de la moda i analitza les principals tendències, així com el naixement del concepte de supermodel. A través dels ulls dels editors de Vogue com Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman o Anna Wintour, “es vol ensenyar al públic què succeïa darrere dels moments més decisius de la moda dels noranta”, assenyala la plataforma en un comunicat.

Un viatge en el qual es recorren les tendències de Hollywood, l’estil grunge, la Met Gala, la globalització de la moda americana o el hip-hop. “Cadascun dels episodis se centra en un moment decisiu d’aquells anys”, afegeix la nota.

La producció, que tindrà una segona tanda amb tres episodis més el 20 de setembre, compta amb la col·laboració d’un repartiment de luxe, que inclou models com Claudia Schiffer, Kate Moss o Linda Evangelista, grans noms del disseny com Donna Karan, Miuccia Prada, Stella McCartney o Paul Gaultier, l’actriu Elizabeth Hurley o la política demòcrata Hillary Clinton, entre altres figures destacades.

A In Vogue: The 90s també es recorden els llegats de John Galliano o Alexander McQueen, la influència en la moda de Sarah Jessica Parker o l’evolució estilística de les catifes vermelles per les quals han desfilat celebritats com Nicole Kidman, Kim Kardashian o Gwyneth Paltrow.