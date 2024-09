Broncano se la juga

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de mesos de preparació, David Broncano s’estrena avui a TVE amb La revuelta, un programa que, a grans trets, recrea el format de La resistencia, que fins a la temporada passada s’emetia a Movistar Plus+. El nou espai es podrà veure de dilluns a dijous a les 21.40 hores, retallant vint minuts al Telediario 2 de La 1.

L’estratègia d’RTVE és que el programa d’humor comenci abans que El hormiguero de Pablo Motos, a Antena 3, i que el nou Babylon Show de Telecinco, conduït per Carlos Latre. Tots dos comencen pels volts de les deu de la nit.

La revuelta comptarà amb l’equip de La resistencia, format, entre d’altres, per Jorge Ponce, Ricardo Castella i Grison, així com els col·laboradors habituals com Lalachus, Pablo Agudo, Antonio Resines, Pantomima Full o Valeria Ros. El programa, produït per RTVE en col·laboració amb El Terrat, tindrà un estil semblant al del seu predecessor, tot i que es tindrà en compte que s’emetrà en una franja horària semiprotegida.

Broncano entrevistarà cada dia un convidat de primer nivell: esportistes, músics, actors o científics, però el protagonista també pot ser algú assegut a la tercera fila del pati de butaques. Com es feia fins ara amb La resistencia, l’espai es gravarà al teatre Gran Via de Madrid.

El fitxatge de Broncano va provocar una forta crisi a RTVE, que va acabar amb la destitució del director de Continguts, José Pablo López, i de la presidenta interina, Elena Sánchez. L’elevat cost del programa –14 milions per temporada– va desencadenar la polèmica. El contracte inicial és de dos anys, però a partir de la tercera temporada es podria cancel·lar o renegociar-ne les condicions si el primer mig any no s’arriba a un share del 7,5%.