Novetats a RTVA

RTVA estrena temporada després de Meritxell. La informació i la cobertura esportiva i de grans esdeveniments seguirà sent la matèria principal de la programació en directe, mentre que els continguts amb caràcter social i cultural formen part de l’aposta de programes de producció pròpia i coproduccions. El programa matinal d’RNA Avui serà un bon dia torna una temporada més amb Gabriel Fernàndez al capdavant.

La tarda és per a La companyia, un programa conduït per Xavier Albert, que té dues versions: de 14.15 a 15 hores des del plató d’Andorra Televisió l’espai és un magazín televisiu i de 16 a 17 hores es converteix en un programa de ràdio des dels estudis d’RNA. També torna La clau, ara els dijous a les 14.15 hores. David Domingo entrevistarà protagonistes de l’àmbit polític i econòmic.

ATV emetrà cada dimarts, just després de L’Informatiu vespre, El camí de la vida, un programa presentat per l’escriptor i conferenciant d’èxit Àlex Rovira. Un lloc per a la conversa amb entrevistes que poden transformar vides.

La periodista Laura Cugat estrena Focus, un programa que s’emetrà amb periodicitat mensual i que té com a objectiu tractar a fons qüestions de l’àmbit social amb testimonis i experts. També s’estrenen d’altres espais com el programa cultural La gàbia del mico (RNA), presentat per Rosa Alberch; el magazín adreçat als més joves Fora de context (RNA), amb Anna Mata; l’espai sobre literatura Quixots (ATV), amb Nil Forcada, i Mirades (ATV), una cita setmanal amb una selecció de documentals.

Repeteixen a les graelles programes ja consolidats com Zona esports, El torb, De tot i força, Fent números, Rusquejant amb RNA i els infantils del Club Piolet. Pel que fa a la informació, RTVA segueix fent una aposta pels espais informatius a tots els seus canals: L’Informatiu (ATV) i Andorra actualitat (RNA).