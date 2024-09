Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Amb aquesta configuració planetària, voldràs perdonar i oblidar. De vegades guardes rancúnia, però ara podràs fer les paus. Si hi ha algú que ha estat el teu enemic, podràs alliberar el dolor. La vida és massa curta per perdre temps enutjant-se amb algú. És millor deixar partir aquestes preocupacions antigues i concentrar-se en coses positives.

Taure

Donat l'aspecte del dia, tindreu alguns somnis vívids. Tendis a tenir una vida onírica activa. Sovint els teus somnis són complexos i de color. Es desenvolupen com a pel·lícules, portant-te a mons astrals estranys. Para atenció als esdeveniments i escenaris dels teus somnis.

Bessons

Sentiràs la necessitat de buscar una nova manera d'actuar a la teva vida professional. Avui la configuració celestial causarà tota mena d'agitacions, que per a tu es traduiran en dubtes i descontents. Sigues intel·ligent i fes el que cal fer.

Cranc

Amb l'aspecte en joc del dia d'avui, no podem dir que avui obtindràs resultats immediats o concrets, però podràs preparar el terreny pels teus progressos futurs. No obstant això, atès que la teva relació no serà gaire fàcil, serà millor que comptis amb els teus propis recursos.

Lleó

El teu futur és ara! Almenys així és com t'agradaria que fos. T'encanta desafiar-te a tu mateix/a, especialment pel que fa al futur. Aquest serà un gran dia en aquest aspecte. La configuració astral actual és una de les posicions més visionàries que existeix, i t'empenyerà cap endavant a la teva vida, especialment a les teves relacions.

Verge

No pensis que la teva relació amb la teva parella pot estar millor del que està en aquest moment. Expressa els teus somnis, dubtes o desacords que hi puguis tenir. L'energia celestial en joc t'ajudarà a formular allò que normalment és inexpressiu, així que aprofita-ho! Si no confessis els teus pensaments més íntims podries romandre en un estat de permanent insatisfacció.

Balança

Li pares atenció al teu ésser interior? Examines les motivacions darrere dels teus actes i pensaments? Prens notes dels teus somnis algunes vegades? Si fas de la introspecció un hàbit, el dia d'avui t'ofereix una oportunitat per conèixer-te a tu mateix/a en profunditat.

Escorpí

Pot ser que estiguin passant algunes transformacions a la teva vida diària. L'aspecte celestial en joc portarà noves i inesperades obertures on treballes. Potser apareix una dimensió artística a la teva vida professional si és que no ha passat encara. Aquest és un bon moment per treballar en col·laboració am

Sagitari

Donada l'energia astral d'aquest dia, pensaràs en el significat més gran de la teva vida. Tindràs inspiració per resar, o potser passis una mica de temps meditant. Definitivament buscaràs la inspiració en un pla superior. De vegades no et sents particularment religiós/a, però creus que hi ha un poder superior d'algun tipus.

Capricornio

Avui el teu sentit de la intuïció estarà més fort. Sempre has tingut una mica de poders psíquics, i ara rebràs impressions importants. Potser sentiràs alguna cosa que estigui a punt de passar a la teva vida. O potser absorbiu l'energia d'una altra persona quan entreu en una habitació. Podràs comprendre el que algú té a la seva ment sense que digui una sola paraula!

Aquari

La configuració planetària us omplirà de nostàlgia artística. Si mai has pintat, tocat un instrument o t'has expressat a través de l'escriptura, avui l'artista que tens a dins reviurà. Desitjaràs fer-te temps per fer alguna cosa artística. Encara que no hagis practicat el teu ofici durant algun temps, encara tens la veritable habilitat.

Peixos

Segons l'energia celestial, avui estaràs d?humor filosòfic. Pensaràs sobre la direcció on va la teva vida i et preguntaràs si estàs per bon camí. Seria bo que meditessis una mica per aclarir certes coses. O gaudiràs mitjançant la pregària i la contemplació. Desitjaràs resoldre les coses en un nivell superior per guanyar una perspectiva millor.