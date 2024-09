El misteri continua

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Solo asesinatos en el edificio, la comèdia de misteri de Hulu i Disney+, ha estat renovada per a una cinquena temporada. Segons informen Deadline i Variety, el pròxim lliurament de la sèrie que protagonitzen Steve Martin, Selena Gómez i Martin Short tindrà 10 episodis, com ha passat amb les quatre entregues prèvies.

Els detalls respecte a la pròxima temporada són escassos, per no dir nuls. De moment, 20th Television no ha revelat cap data d’estrena ni possibles detalls de la trama. Això últim té força sentit, considerant que la quarta temporada tot just ha començat a emetre’s. El primer episodi es va llançar el 27 d’agost passat, mentre que el segon va debutar fa tres dies. Els vuit restants tenen programada una estrena setmanal fins al 29 d’octubre, quan acabi l’actual arc argumental.

En tot cas, cal tenir en compte que les noves temporades d’aquesta ficció acostumen a llançar-se entre l’agost i l’octubre, amb l’excepció de la segona temporada, que va arribar entre el juny i l’agost del 2022. Caldrà estar atents a com avança la producció.

Des que va debutar el 2021, Solo asesinatos en el edificio ha tingut molt bona acollida, tant entre la premsa especialitzada com per part del públic. La mescla de drama i comèdia entorn dels crims que se succeeixen ha donat lloc a històries molt interessants i ha fet que el trio protagonista hagi estat lloat pel seu treball.

No se sap és si la cinquena temporada serà l’última o si deixarà lloc a més episodis. El quart lliurament se centra en la mort de Sazz Pataki (Jane Lynch), l’amiga i doble d’acció de Charles-Haden Savage (Steve Martin). Aquesta quarta temporada també treballa alguns temes paral·lels, com l’obsessió actual pel gènere true crime, els problemes que arriben amb la fama i el desafiament d’haver de lluitar amb l’adaptació cinematogràfica del pòdcast dels protagonistes.