Les sèries del mes (i III)

–Familia de medianoche, 25 de setembre a Apple TV+. Drama mèdic mexicà inspirat en el guardonat documental homònim. Segueix Marigaby Tamayo, una ambiciosa i talentosa estudiant de medicina de dia, que passa les nits salvant vides a Ciutat de Mèxic a bord de l’ambulància privada de la seva família. Juntament amb el seu pare Ramón i els seus germans, Marigaby serveix una població de milions de persones afrontant emergències mèdiques extremes.

–Ayla y los Mirror, 27 de setembre a Disney+. Ayla, una nena rica i malcriada, pateix un xoc després de perdre el seu pare i es queda sense records. Sense ningú que la reclami, arriba a un centre d’acollida, on coneix Inés i els Mirror, un grup de ball. També descobrirà una sorprenent habilitat: pot escoltar els sentiments d’altres persones a través d’ensomnis musicals. Mentrestant, la seva tia Esmeralda la vigilarà de prop per a assegurar-se que la nena no és una amenaça per a la seva recentment heretada fortuna.

–Uzumaki, 28 de setembre a Max. Per als amants del manga i l’anime arriba a Max la minisèrie de quatre capítols d’emissió setmanal Uzumaki, basada en el manga de terror del mestre Junji Ito. Dirigida per Hiroshi Nagahama i amb guió d’Aki Itami, la trama de la sèrie transcorre en una ciutat fictícia anomenada Kurôzu-cho, un lloc que es veu sumit en una maledicció sobrenatural d’origen desconegut que no triga a començar a endur-se la vida dels seus habitants.

–Objetivo: París, 29 de setembre a Movistar Plus+. Un grup terrorista liderat per Jacob Pierce (Sean Harris), excapità de la legió francesa, irromp en un esdeveniment organitzat a l’ambaixada britànica a París. L’assalt no és més que el primer atac d’un pla perfectament construït.